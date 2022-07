Prefeito de Apucarana recepciona dirigentes da Paraná Esporte

Da Redação

Reunião aconteceu no gabinete da prefeitura

O prefeito Junior da Femac, acompanhado do secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva “Grilo” e dos vereadores Jossuela Pirelli e Marcos da Vila Reis, recepcionou nesta sexta-feira (15), em Apucarana, dirigentes da Paraná Esporte, da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU) e do Comitê Organizador Estadual (COE). Todos estão na cidade para coordenar a realização dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), que serão realizados de sábado (16) a quinta-feira (21) em quatorze praças esportivas de Apucarana.

No encontro, realizado em seu gabinete, o prefeito Junior da Femac, destacou que, a partir de 2013, com o ex-prefeito Beto Preto, e agora em seu mandato, Apucarana recebeu o título de “capital do esporte” no Paraná, pelo apoio constante ao esporte e investimentos na estrutura física destinada a todas as modalidades.

“Temos muito prazer em receber mais uma competição de âmbito estadual, que irá movimentar a cidade nos próximos seis dias, com a presença de 2.500 atletas universitários e dirigentes de todas as regiões do Paraná”, comentou Junior da Femac, dando as boas vindas a todos os visitantes. O prefeito ressaltou ainda a importância de uma competição deste porte, para os restaurantes, lanchonetes, choperias, cafeterias, rede hoteleira e o comércio em geral de Apucarana.

O coordenador de Esportes de Rendimento, da Paraná Esportes, Émerson Luis Venturini de Oliveira “Milico”, enalteceu a estrutura das praças esportivas locais. “O prefeito e sua equipe da Secretaria de Esportes já têm experiência e expertise para organizar e sediar competições de alto nível como os Jogos Universitários do Paraná”, avaliou Milico.

O dirigente da Paraná Esporte estava acompanhado de Ney de Lucca Mecking e Roberto Luiz Cavagnari (FPDU); e de Vilmar Aparecido Caus, Vitor Domingos Martinez, Marcelo Nascimento Neves e Adalberto Sobrinho Bueno, do Comitê Organizador Estadual. Durante o encontro, a Paraná Esporte presenteou o prefeito Junior da Femac com um troféu e medalhas dos JUPs, além de camisas comemorativas aos 50 anos da Paraná Esporte.

