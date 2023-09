Prefeito de Apucarana recebe o comandante do 30º BIMec

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro (30º BIMec), sediado em Apucarana, irá comemorar os 55 anos da sua instalação, em solenidade programada para o dia 29 de setembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11/09) pelo comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo que, acompanhado do 1º tenente Júlio Rodrigues, entregou pessoalmente o convite do evento para o prefeito Junior da Femac.

O evento, com formatura e desfile da tropa do 30º Bimec, acontecerá no Pátio Duque de Caxias, com a participação dos seiscentos integrantes da organização militar.

O prefeito Junior da Femac agradeceu o comandante Figueiredo pelo convite e confirmou presença. “Para Apucarana é uma honra sediar, no Norte do Paraná, essa importante unidade do Exército Brasileiro”, assinalou o prefeito.

Junior da Femac aproveitou para cumprimentar e elogiar a participação do 30º BIMec no Desfile Cívico Militar, comemorativo aos 201 anos da independência do Brasil, realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Curitiba e Praça Rui Barbosa. “O 30º Bimec abrilhantou o desfile com a apresentação de toda a sua tropa e seus blindados”, citou ele.

