Prefeito de Apucarana prestigia treinamento da Avoap no Lagoão

A equipe adulta feminina da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap) recebeu a visita do prefeito Junior da Femac, nesta terça-feira à noite (05), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

O prefeito acompanhou parte do treinamento da equipe que está participando, desde o mês passado, do Campeonato Regional da Liga de Maringá, e ganhou uma camisa da equipe das mãos da professora Nathalia Hauptmann, que preside a associação.

O prefeito Junior da Femac agradeceu o presente e enalteceu o trabalho que está sendo feito no voleibol feminino da cidade. “Toda a equipe da Avoap está de parabéns por representar o município nessa competição de Maringá tão importante, que reúne bons times da nossa região. Temos apoiado todas as modalidades e desejo sucesso a equipe no campeonato que está em andamento e nas outras competições que virão ao longo do ano”, destaca o prefeito.

A presidente da Avoap, Nathalia Hauptmann ficou contente com a visita do prefeito nesta terça-feira (05). “Foi muito bacana ter recebido a visita do prefeito que agrega e fortalece o nosso time para a sequência do campeonato. As meninas ficaram felizes com a visita e agradecemos todo o apoio da Prefeitura de Apucarana”, cita Nathalia.

O técnico da Avoap, Adilson Franco de Souza, o Sassá, que é professor de voleibol há mais de 25 anos, disse que a equipe apucaranense realizará amistoso nesta quinta-feira à noite (07/04), fora de casa, contra o time do Vôlei Londrina. “Essa partida serve de preparação para as próximas rodadas da Liga da Maringá”, diz Sassá.

Segundo ele, pelo campeonato regional a Avoap realizará dois jogos no dia 1º de maio na “Cidade Canção”, enfrentando as equipes de Presidente Prudente-SP e do Clube Vôlei Maringá.

