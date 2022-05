Prefeito de Apucarana prestigia inauguração do Sicoob

Da Redação

Nesta terça-feira (17), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, juntamente com o vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, prestigiaram a inauguração da agência do Sicoob Aliança, localizada na Avenida Curitiba, 1.335. A solenidade contou ainda com a presença do presidente do conselho de administração do Sicoob Aliança, Osnei José Simões Santos, conselheiros, colaboradores e cooperados do empreendimento.

O prefeito Junior da Femac destaca que o Sicoob, que nasceu dentro da Associação Comercial de Apucarana, numa iniciativa dos empresários locais, vem crescendo e se consolidando. “Isso mostra o espírito empreendedor dos empresários de Apucarana, que buscam alternativas e trabalham para avançar sempre. A nova agência é um destes exemplos, viabilizando um amplo espaço que gera mais conforto para o atendimento dos cooperados”, frisa Junior da Femac.



O vice prefeito Paulo Vital agradeceu o Sicoob Aliança por acreditar e investir em Apucarana, gerando mais postos de trabalho. “Apucarana atravessa um bom momento na atração de novos empreendimentos e o Sicoob se soma neste esforço de retomada da economia no pós-pandemia”, comentou Vital.

Segundo o presidente do conselho de administração do Sicoob Aliança, Osnei José Simões Santos, a inauguração deste espaço representa um importante capítulo na história do Sicoob Aliança, que sempre foi um grande incentivador do empreendedorismo em Apucarana, na região e em todas as comunidades onde está presente, tanto no estado do Paraná como em São Paulo.

Para o presidente, todas as inaugurações representam momentos de muita alegria, porém essa, em especial, acontece em um momento de clima festivo, pois o Sicoob está perto de comemorar o aniversário de 18 anos da inauguração da cooperativa.

“Foi no dia 20 de maio de 2004 que começamos a trabalhar dentro da cooperativa na Rua Oswaldo Cruz, e em 18 de junho fizemos a inauguração da nossa primeira agência. 2022 é o ano também em que a central do Sicoob Unicoob, sistema do qual somos filiados, completa 20 anos. São muitos motivos para comemorar”, afirma Santos, reiterando que o Sicoob Aliança nasceu de uma iniciativa de empresários locais, que buscavam uma alternativa para diminuir sua dependência das instituições financeiras tradicionais e obter condições mais adequadas com a realidade dos seus negócios.

