Prefeito de Apucarana participa da posse do governador Ratinho Junior

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, participou neste domingo, no primeiro dia de 2023, da solenidade de posse do Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e do seu vice-governador, Darci Piana, na Assembleia Legislativa do Paraná.

Ao lado do também apucaranense, Carlos Alberto Gebrim Preto, o “Beto Preto”, o prefeito Junior da Femac, acompanhado da primeira dama do município, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, presenciou o ato de posse para o segundo mandato de Ratinho Junior, reeleito com quase 70% dos votos.

“Fiz questão de presenciar a solenidade do nosso governador, considerando o carinho especial que Ratinho Junior tem por Apucarana e região, sempre atendendo nossas demandas”, afirmou o prefeito. Ele cumprimentou Ratinho Junior e manifestou sucesso neste seu segundo mandato no Palácio Iguaçu.

Ele lembrou que, atualmente, estão em execução importantes obras em parceria com o governo do Paraná. “Para 2023, entre outras obras, Apucarana já tem confirmado um aporte de cerca de R$100 milhões da Sanepar, para ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. E mais R$50 milhões em investimentos em novos reservatórios e redes de distribuição de água”, informou.

Conforme enfatiza Junior da Femac, o atual secretário de saúde do Paraná, Beto Preto – eleito deputado federal -, continuará sendo o interlocutor de Apucarana junto ao Governo do Estado. “Temos uma sólida base de apoio junto ao governo e confiamos na consolidação de muitas conquistas nos próximos anos”, concluiu Junior da Femac.

