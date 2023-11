Prefeito de Apucarana lamenta morte de Bogdan Paulo Kisner

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar nesta quinta-feira (23), lamentando a morte de Bogdan Paulo Kisner, aos 87 anos. “O senhor Bogdan é pai do Paulo Kisner, professor de educação física, que foi secretário municipal de esportes de Apucarana em duas oportunidades e integrou a seleção de basquete do município. Manifesto meus sentimentos à família e amigos. Que Deus possa confortar a todos neste momento de dor”, manifesta Junior da Femac.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veja os sepultamentos desta quinta-feira (23) em Apucarana e região

Atualmente, Bogdan morava em Londrina, onde atuou como comerciante. “Bogdan é de família de pioneiros de Apucarana e trabalhou por anos na Kowalski. Além disso, na área do esporte, jogou na década de 60 no Gera que foi a primeira equipe profissional de Apucarana”, lembra Junior da Femac.

continua após publicidade

O velório ocorreu na Capela Mortuária Central e o sepultamento aconteceu às 11h00, no Cemitério da Saudade.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



O Museu Virtual de Borrazópolis também lamentou a morte de Bogdan, para a cidade ele foi muito importante, pois o pai dele foi fundador do Bairro Paulo Kisner:

continua após publicidade

Foto por Da Redação

"Registramos nossas profundas condolências a família do Sr Paulo Kisner, ao tempo em que somos eternamente gratos pelos seus relevantes trabalhos prestados como pioneiro do Município de Borrazópolis", disse também Izael Rodrigues Pereira, através da rede social do Museu.

Conhecidos de Bogdan também lamentaram nas redes sociais: "Tive o prazer de visitá-lo em sua casa na cidade de Londrina, pessoa admirável, forte.... que mesmo diante das adversidades se mantinha firme! Vá em paz!! Meus sentimentos a todos da família", disse Fernando Manjurma.

Siga o TNOnline no Google News