Prefeito de Apucarana lamenta morte de adolescente de 13 anos

Da Redação

Alekson Ricardo Kogenski, de 13 anos, morreu nesta terça (21)

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar lamentando profundamente a morte do adolescente Alekson Ricardo Kogenski, de 13 anos. “As circunstâncias da morte do estudante chocaram Apucarana. Estou muito triste com este episódio lamentável. O Alekson foi vítima de agressões, cometidas por um grupo de adolescentes da mesma faixa etária. É um fato difícil de compreender e que gera dor e revolta”, manifesta.

continua após publicidade .

O prefeito afirma que situações como essa tem o repúdio de toda a sociedade e aguarda pelas investigações da polícia, visando identificar os autores das agressões que culminaram na morte do adolescente. “Neste momento, eu me solidarizo com os familiares. Perder um filho tão precocemente e da forma como aconteceu é uma dor muito grande e eu rezo para que Deus os conforte neste momento tão difícil”, afirma.

De acordo com informações preliminares, o adolescente estudava no Colégio Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa. A briga teria ocorrido na saída do colégio, ao término das aulas do turno vespertino. O adolescente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência, mas acabou não resistindo. A direção do Colégio, em virtude da morte do estudante, suspendeu as aulas nesta quarta-feira (22).