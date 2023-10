Prefeito de Apucarana lamenta falecimento de estudante da EJA

A Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana, no norte do Paraná, comunicou nesta terça-feira (17) o falecimento de Ana de Lurdes Juvêncio da Silva, aos 75 anos. A idosa era aluna da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

continua após publicidade

O prefeito da cidade, Junior da Femac, lamentou profundamente a perda. "A dona Ana de Lurdes era uma estudante exemplar que serve de inspiração para todos nós. Apesar de não ter conseguido estudar na infância, ela jamais desistiu do sonho de aprender a ler e escrever e frequentava regularmente as aulas da EJA”, disse o prefeito.

- LEIA MAIS: Morre em Apucarana o despachante Luiz Volk Filho

continua após publicidade

“Para quem acredita em Deus, a morte é só uma passagem. A Ana de Lurdes permanecerá para sempre viva em nossos corações e memória. Meus sinceros sentimentos à família enlutada,” acrescentou a secretária de Educação, Marli Fernandes.

O corpo da estudante está sendo velado na Capela Mortuária de Apucarana. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira, 18 de outubro, às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu. As causas do falecimento não foram informadas.

Siga o TNOnline no Google News