Prefeito de Apucarana empossa novos secretários

O prefeito Junior da Femac empossou nesta quinta-feira (04/05) quatro secretários municipais. Trata-se de dois novos nomes que assumem o primeiro escalão e dois remanejamentos internos. Danylo Acioli assumiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos, Tom Barros a pasta de Esportes, Ivan Silva o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) e Carlos Mendes a pasta de Trânsito, Transporte e Inovação.

Junior da Femac afirma que as mudanças fazem parte de um modelo de gestão que busca designar pessoas para o cumprimento de funções específicas. “Começamos esse modelo no ano passado, quando o engenheiro eletricista Lafayete Luz passou a coordenar especificamente o setor de iluminação pública. Foi uma medida muito acertada, pois ele teve tempo para poder planejar melhor esse setor, para desenvolver e executar os projetos”, exemplifica Junior da Femac.

Da mesma forma – continua Junior da Femac – acontecerá na secretaria de Esportes. “O Grillo (José Marcelino da Silva), que foi atleta e é um apaixonado pelo atletismo, passará a comandar todo o trabalho de formação e aperfeiçoamento de crianças e jovens na modalidade de atletismo. No seu lugar, assume o Tom Barros que vai trazer a garra e a experiência no Sistema S para a administração municipal”, reforça Junior da Femac.

Outra mudança acontecerá no Idepplan. O servidor de carreira, Carlos Mendes, irá comandar toda área de trânsito, transportes e inovação. “Apucarana tem mais de 96 mil veículos e, devido ao caráter regional, recebe também diariamente veículos de vários municípios. Precisamos também de um olhar específico para o trânsito, com a implantação de soluções que atendam os requisitos de fluxo e segurança”, pontua Junior da Femac.

Ao nomear Ivan Silva para comandar o Idepplan, Junior da Femac pretende dar maior celeridade à emissão de documentos e pareceres. “Eu havia designado no ano passado ao Ivan a entrega das casas do Fariz Gebrim, missão que foi cumprida com muito êxito. Essa experiência mostrou que tínhamos já dentro da estrutura da Prefeitura uma pessoa para dar celeridade e resolutividade também às questões de planejamento urbano. Além disso, o Ivan assume também com a incumbência de retomar a pesquisa, com o objetivo de que a administração tenha todos dados em mãos antes de agir”, assinala Junior da Femac.

Já para o lugar de Ivan Silva na Secretaria de Assuntos Estratégicos, o prefeito nomeou o advogado Danylo Acioli, que deixou a Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores. “Para esta função eu precisava de uma pessoa com garra, talhada para os desafios transversais e com os valores de Deus, da família e de amor pelo lugar onde mora. Encontramos esse perfil na pessoa do Danylo Acioli, que tem também o viés do relacionamento com as instituições”, ressalta Junior da Femac, acrescentando que a primeira missão de Acioli será coordenar a etapa do Programa Justiça nos Bairros, que acontecerá nos dias 15, 16, e 17 de junho em Apucarana. “Tenho certeza que conduzirá com êxito esta ação, pois o Danylo Acioli já trabalhou como assessor da desembargadora Joeci Camargo, primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná”, completa.

Na solenidade de posse, a bênção religiosa foi realizada pelo pastor Daniel Acioli (avô de Danylo Acioli), que esteve acompanhado de diversos pastores da Igreja Assembleia de Deus. Os novos secretários, que estavam acompanhados de familiares, discursaram aos presentes após serem empossados. O Legislativo foi representado pelo presidente Luciano Molina, que esteve acompanhado dos vereadores Rodrigo Lievore, Mário Felipe e Luciano Facchiano. Também estiveram presentes secretários municipais e superintendentes, além de outras autoridades.

CURRÍCULO DOS NOVOS SECRETÁRIOS

Danylo Acioli – Secretário de Assuntos Estratégicos: Membro da Igreja Assembléia de Deus em Apucarana, músico, bilíngue. Formado em Direito pela FAP, pós-graduado/especialista em Direito e Processo Civil pelo Instituto de Direito Constitucional Contemporâneo e pós-graduado/especialista em Direito Público Aplicado pela Escola Brasileira de Direito. Está concluindo mestrado em Direito, Inovação e Tecnologia pela Faculdade de Londrina. Tem publicações em revistas do Ministério Público, Tribunal de Contas e outros. Ainda, é Professor Universitário e Proprietário de duas empresas, uma confecção e uma escola de capacitação, na qual já formou servidores de vários municípios.

Tom Barros – Secretário de Esportes: Clevtyon Campos de Barros, conhecido como Tom Barros, é formado em Educação Física desde 1998 pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR; Pós-graduado em Ciências do Condicionamento Físico Individualizado pela UNOPAR e, também Pós-Graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida. Trabalhou no Sesi de Apucarana no ano de 2005, Sesc de Foz do Iguaçu em 2019, atuou na Secretaria de Esporte de Apucarana em 2021 e Sesc de Apucarana em 2022.

Ivan da Silva – diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento(Idepplan): Advogado, empresário, professor. Possui licenciatura Plena em Matemática, com especialização em Educação; Bacharel em Administração Pública; Bacharel em Administração de Empresas; Bacharel em Ciências Contábeis. É diretor geral e diretor de ensino do Centro de Formação de Condutores; Foi secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Ortigueira; Diretor de Assistência Social do Município de Ortigueira; Foi presidente do Diretório Acadêmico 18 de Março (Unespar); Diretor do Instituto Paranaense de Gestão Pública e Presidente do PSB em Apucarana.

Carlos Mendes, secretário de Trânsito, Transporte e Inovação: Funcionário de carreia do Município há 21 anos. Especialista em engenharia do tráfego, especialista em marketing e recursos humanos. É graduado em Administração de Empresas, Gestão Pública e também em História e Geografia. Também é técnico em Contabilidade e em Gestão Pública. Tem ainda capacitações de agente de trânsito, em agronegócio, gestão de aeroportos regionais, segurança aeronáutica. Já atuou também como bancário, assistente administrativo da Ceasa, Emater, da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, diretor municipal de Indústria e Comércio, assessor técnico da Prefeitura de Apucarana, prestador de contas municipal, assessor técnico do Idepplan, superintendente municipal de segurança, trânsito e transporte, diretor administrativo e financeiro do Idepplan e diretor-presidente do Idepplan.

