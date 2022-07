Prefeito de Apucarana diz que credenciamento federal é marco histórico

Da Redação

Equipamento de Radioterapia, em Apucarana, é o mais moderno do mercado e um dos poucos disponíveis pelo SUS

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, que cumpre agenda em Curitiba nesta sexta-feira (29) diz que o credenciamento do Centro de Radioterapia e de Onco Hematologia, pelo Ministério da Saúde, é um marco histórico para o serviço de saúde prestado no município para pacientes em tratamento de câncer.

Para o prefeito, o credenciamento, que habilita a cidade a receber a partir de agora, recursos federais para esse serviço, é antes de tudo o reconhecimento ao esforço de diversos profissionais e gestores, que há anos lutavam por esse avanço. “É uma conquista que justifica cada centavo já aplicado nesse centro, que até agora era mantido apenas com verbas da prefeitura e do governo do Estado”, diz o prefeito.

Júnior da Femac lembra que só na obra de construção do bunker para instalação e operacionalização do equipamento de radioterapia, o município aplicou um milhão de reais, além de outros R$ 800 mil investimentos na aquisição de um novo tomógrafo, necessário para o centro de radioterapia e do próprio custeio mensal, que exige aporte de recursos do município.

“É uma conquista técnica e administrativa importante. Mostra a força de Apucarana, colocada no nível dos grandes centros de tratamento do câncer no Estado e um reconhecimento ao nível de excelência dos serviços prestados”, comemora o prefeito. Júnior da Femac destaca que os próprios técnicos e outros profissionais que trabalham no centro explicam que o equipamento instalado em Apucarana é dos mais modernos e completos do mercado. “É como se fosse uma Ferrari”, compara, citando a referência usada pela equipe técnica. O prefeito explica que o equipamento, mais preciso, exige uma quantidade menor de sessões para o tratamento dos pacientes. “Isso significa menos dor para essas pessoas. Isso significa um tratamento mais humanizado, significa mais respeito e atenção com nossa gente”, diz.

Para o prefeito, é fundamental nessa hora parabenizar todos os profissionais e entusiastas do projeto, desde o início. “Temos a irmã Geovana Ramos, à frente do Hospital da Providência, onde funciona o Centro, toda a equipe profissional, temos nossa equipe de saúde, comandada pelo doutor Emídio Bachiega, o ex-secretário Roberto Caneta e, logicamente, o ex-prefeito e ex-secretario de Saúde em Apucarana e do nosso estado, o doutor Beto Preto, grande entusiasta desse trabalho”, cita o prefeito. “Hoje oferecemos o tratamento completo contra o câncer em nossa cidade. Algo que lá atrás, muitos achavam que seria inatingível. Hoje temos isso e com nível de excelência. Parabéns, Apucarana”.

