Da Redação

Prefeito de Apucarana destaca avanço da vacinação; assista

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), durante entrevista ao vivo no Jornal da Tribuna, disse que o trabalho de vacinação contra a Covid-19 está caminhando dentro das expectativas no município.

continua após publicidade .

No último domingo a campanha de vacinação completou seis meses. O prefeito fez um balanço e informou que nesse período Apucarana já vacinou 70 mil habitantes com a primeira dose e 65% das pessoas acima de 18 anos.

“São seis meses de um trabalho intenso de nossa equipe de saúde, nós temos que tirar o chapéu para esses guerreiros”, afirmou o prefeito, salientando que nesta semana pretende-se imunizar as pessoas com 35, 34 e e 33 anos de idade.

continua após publicidade .

Ainda durante entrevista, o prefeito admitiu a possibilidade de liberação de eventos, como têm acontecido em algumas cidades. No entanto, ele deixou claro que Apucarana segue o decreto estadual. “Se o governo do Estado flexibilizar os eventos, podemos flexibilizar também”, afirmou. Com o avanço da vacinação e queda nos números de contágio e de óbitos por Covid, Junior da Femac diz ter a esperança de que no dia 28 de agosto, com a estreia do Apucarana Sports no campeonato paranaense da Segundona, já seja possível ter algumas pessoas nas arquibancadas do estádio. Ele espera também que Apucarana possa ter um Natal diferente do ano passado.

Assista a entrevista: