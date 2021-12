Da Redação

Prefeito de Apucarana confirma show de Leonardo; assista

Um ano de superação, foi o que disse o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, ao fazer o balanço de sua gestão. Foram mais de 100 obras realizadas no município, que deve continuar crescendo em 2022.

De acordo com o prefeito, mesmo com a pandemia, a prefeitura não parou. “2021 foi o ano de superação, meu primeiro mandato, da nossa equipe, nossos secretários, meu vice Paulo Vital, trabalhamos muito. O maior desafio foi fazer a cidade não parar por causa da pandemia, não paralisar a cidade. Uma luta para vacinar as pessoas e agora chegamos nesse momento, com quase 100% da população imunizada com a primeira dose e 80% com a segunda. Esses números nos ajudaram a voltar mais ao normal. A cidade não parou, cuidamos da saúde, dos empregos. Não paramos a gestão. Foram mais de 100 obras, fora todos os programas da saúde, da educação com profissionais incríveis que conseguiram manter o vínculo com os alunos, assistência social, meio ambiente”, disse.

O prefeito destacou cinco obras importantes na gestão, entre elas o Espaço da Feiras, inaugurado em abril, e a drenagem na região da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, que acabou com um problema antigo de alagamento. “Inauguramos rotatórias que melhoraram o trânsito da cidade, no Bairro da Igrejinha, perto do Colégio São José. Acabamos com o alagamento da UPA, com drenagem de 1 Km de tubulação, fizemos a ciclovia que vai ser ampliada, um ano de muitas realizações nessa questão das obras”, destaca.

E para 2022, mais obras já estão a caminho. A principal, é começar a construção, reforma, do espaço onde funcionará o novo Hospital de Apucarana. A expectativa também é é grande para concursos públicos. “Queria ter colocado em prática a obra no novo hospital neste ano, mas por causa de um projeto de gás de uma empresa, já são quase 45 dias de atraso para a licitação, mas estamos avançando com esse grande projeto para 2022. Vamos ter um novo hospital, mais calçadas, mais ciclovias, vamos começar a mexer com o mercado municipal, vamos construir a rotatória do Núcleo João Paulo, do Afonso Camargo, duplicação próximo do estádio de Apucarana, asfalto da Vila Rural Nova Ukrânia, mais iluminação pública, está tudo planejado, com recursos em caixa para iniciar as obras, no ano que vem. No ano que vem, vamos realizar cinco concursos para 12 profissões e vamos lutar para atrair ainda mais novas empresas ”, comenta Junior.

O prefeito confirmou que uma grande programação é preparada para comemorar os 78 anos de Apucarana, no dia 28 de janeiro. “Além da tradicional corrida 28 de Janeiro e outros eventos esportivos, o cantor Leonardo vai fazer um grande show, cantar parabéns com a gente no dia 28, estamos pensando em shows para os dias 27 e 29, além de shows com artistas locais. No ano que vem vamos ter uma grande programação de eventos, vamos fazer a Expoagri, Festa do Café, cerejeira, um grande evento na Vila Reis, vamos fazer a Festa do Frango com Polenta no Barreiro”, ressalta.

ASSISTA A ENTREVISTA

Prefeito de Apucarana confirma show de Leonardo; assista