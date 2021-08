Prefeito de Apucarana confirma prova 28 de Janeiro; veja

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, confirmou que a Prova Pedestre 28 de Janeiro, será realizada no ano que vem. O anúncio aconteceu na tarde desta quinta-feira (26).

"Vai acontecer serão, serão 78 anos da cidade de Apucarana, já chegamos aos 18 anos a faixa etária de vacinação agora o trabalho de segunda dose. Vamos ter a prova, teremos algumas regras, mas teremos a Corrida 28 de Janeiro sem dúvida nenhuma", explica.

O prefeito ainda disse que a equipe da secretaria de esportes já vai começar a planejar a realização da prova. "Nosso foco agora é o jogos universitário que acontece no final de semana, depois tem os jogos escolares, no dia 15/9 se os casos de Covid-19 continuarem caindo, vai voltar várias atividades esportivas, e depois a prioridade será a montagem da corria, uma das provas mais populares e tradicionais do nosso país", finaliza.

Por conta da pandemia do Coronavírus, a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, adiou da 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que estava marcada para o dia 23 de janeiro de 2021.

A prova de pedestrianismo mais tradicional do Estado é realizada anualmente em comemoração ao aniversário de Apucarana. Todos os anos, a corrida rústica reúne centenas de atletas profissionais e amadores do Brasil e do Exterior.