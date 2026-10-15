Prefeito de Apucarana comemora prêmio de melhor gestão dos recursos da Educação do Paraná







O prefeito de Apucarana (PR), Rodolfo Mota, comemorou o reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que apontou a gestão dos recursos municipais destinados à Educação como a melhor do Estado entre os municípios com mais de 50 mil habitantes. Após receber o troféu “Destaque da Educação 2025” na quarta-feira (14), em Curitiba, durante seminário do Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo (Progov), o chefe do Executivo destacou a importância da conquista e dividiu os méritos com os servidores da área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Apucarana recebe prêmio de melhor gestão dos recursos da Educação do Paraná



Mota enfatizou o rigor técnico do TCE-PR na análise das contas públicas e o método minucioso utilizado pelo órgão. "Não é um palpite, não é o que eu acho. Tem a ver com o Tribunal de Contas, o órgão mais técnico, mais preparado do Estado do Paraná para fazer julgamento de contas dos prefeitos, das secretarias, para fazer essa análise documental. E outra, não é só preencher documento não, eles conferem, eles vão até o local, eles verificam, eles fazem a contraprova", afirmou o prefeito.

O prefeito ressaltou que a nota 9,1 obtida no índice do prêmio reflete o esforço coletivo dos profissionais que atuam nas 60 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana e dedicou a conquista aos professores neste dia 15 de outubro. "Esse é um prêmio, um resultado, um trabalho que nós estamos fazendo a muitas mãos. É um processo, não é só mandar um documento e o Tribunal de Contas devolve com um prêmio como esse. Esse prêmio não é só do prefeito, não é só da secretária Ana Paula, esse prêmio é da nossa educação de Apucarana, dos nossos professores e professoras, coordenadores e diretores".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: reprodução Foto: reprodução

Ele também dimensionou o feito comparando o desempenho da cidade com o de outros grandes centros paranaenses. "Nós ficamos em primeiro em relação a Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu. Fazer um prêmio como esse na gestão da educação com 60 escolas e CMEIs, 13 mil alunos, e superar a nossa capital, superar as principais cidades do Estado do Paraná, é de fato um motivo para poder se alegrar muito", sublinhou.

Apesar da liderança atestada pelo Progov — que avaliou o exercício de 2025 —, o prefeito reconheceu que ainda há obstáculos estruturais a serem superados na rede municipal de ensino, sobretudo após recentes intempéries. Ele pontuou que há oito obras em andamento na cidade. "Nem tudo são flores, nós temos espinhos, nós temos desafios e nós vamos superando esses desafios. Eu tenho pelo menos mais uma dúzia de obras graves, urgentes e importantes para fazer para a gente poder resgatar alguns lugares, alguns espaços, para acolher melhor os nossos professores e os nossos alunos, principalmente depois do dia 21 de setembro que acabou afetando escolas e CMEIs que sequer tinham problemas antes", ponderou. Ao todo, 30 boas práticas municipais, divididas em oito áreas, de 28 prefeituras foram reconhecidas pelo TCE-PR no evento desta semana.

