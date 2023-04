Prefeito de Apucarana anuncia três novos secretários

Da Redação

O prefeito Junior da Femac (PSD) anunciou nesta sexta-feira (28), em reunião do secretariado, três mudanças na sua equipe do primeiro escalão. São dois novos secretários das pastas de Esportes e de Assuntos Estratégicos, e um remanejamento interno. A posse dos novos secretários está prevista para a próxima quarta-feira (3).

O professor de educação física, personal trainer, consultor em saúde e qualidade de vida, pós-graduado em fisiologia do exercício e em ciência do condicionamento físico individualizado, Cleviton Campos de Barros, o “Tom Barros”, passa a ocupar o cargo de secretário municipal de Esportes. Ele já havia atuado como superintendente da pasta e também em cargos no Sesc e no Sesi.

Ao ser oficialmente anunciado, Tom Barros se manifestou muito satisfeito pela confiança em seu trabalho. “Vamos atuar forte em todas as modalidades e eventos, com o apoio total da gestão”, assegurou.

O atual secretário de Esportes, José Marcelino da Silva, o “Grilo”, passa a comandar todo o trabalho de formação e aperfeiçoamento de crianças e jovens na modalidade de atletismo. “Apucarana tem se destacado no atletismo e a partir de agora iremos ampliar o ótimo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grilo, com a revelação de atletas de elite em várias provas”, justifica o prefeito Junior da Femac.

O cargo de diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) passa a ser ocupado pelo Ivan Silva, que é graduado em cinco áreas. Nos últimos anos ele ocupava o cargo de secretário de Assuntos Estratégicos, ligado ao gabinete do prefeito.

Até o momento, o diretor-presidente do Idepplan era o servidor de carreira, Carlos Mendes. A partir de agora, mantendo o status de secretário, ele irá comandar toda área de trânsito e também a área de inovação tecnológica, em parceria com o Sebrae, Conecta e Acia.

O advogado Danylo Acioli deixa a Procuradoria Geral da Câmara Municipal para ocupar a titularidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos, junto ao gabinete do prefeito. Sua primeira missão será organizar e coordenar o Programa Justiça no Bairro, que Apucarana irá sediar – em âmbito regional – no mês de junho, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná.

“Recebo o convite do prefeito Junior da Femac com grande satisfação após cinco anos à frente da Procuradoria Geral do Legislativo Municipal. Vamos assumir este novo desafio com muito trabalho e dedicação para somar positivamente no secretariado do prefeito Junior da Femac”, afirmou Acioli, que está próximo de concluir o Mestrado em Direito e Tecnologia.

