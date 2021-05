Prefeito de Apucarana anuncia segunda dose da vacina

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Junior da Femac, anunciou que o município recebeu mais 2.500 doses da vacina CoronaVac na manhã desta quarta-feira (12), assim, será retomada a imunização dos idosos que estão em atraso.

O prefeito explicou que a segunda dose será aplicada em idosos que tinham agendamento entre os dias 23 e 27 de abril.

Ainda de acordo com o prefeito, receberão a segunda dose da vacina os idosos de 68 anos ou mais que estão com a vacinação em atraso.

"A prefeitura aplica a vacina, nós temos que esperar as doses chegar no município. Na semana que vem deve chegar um outro lote para dar sequência da segunda dose em idosos que ainda esperam e foram agendados para o começo do mês de maio", explica.

Ainda de acordo com o prefeito, a vacinação da segunda dose começa na quinta-feira (13) e segue até no sábado (15), das 8h30 até às 17h, no sistema drive thru no Lagoão.

"Vamos dar total prioridade para a vacinação da segunda dose"

Foto por Reprodução