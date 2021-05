Prefeito de Apucarana anuncia nova etapa de vacinação

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac anunciou na tarde desta sexta-feira (14) um novo grupo de vacinação contra a Covid-19.

Neste sábado começa a imunização da 1º dose para deficientes físicos, pessoas com deficiência intelectual permanente, autistas e pessoas com obesidade mórbida. Todos devem ter entre 55 a 59 anos.

A imunização acontece no sábado e também no domingo (16), no sistema drive-thru no lagoão e para quem chega a pé, das 8h30 às 17h.

É preciso levar todos os documentos pessoais além dos documentos que comprovem as comorbidades.