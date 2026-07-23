Prefeito critica manobra na Câmara que suspendeu votação de empréstimo de R$ 30 milhões





A suspensão da votação do projeto do Executivo que autoriza um empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF) foi alvo de críticas do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), nesta quinta-feira (23). A votação, prevista para a sessão extraordinária desta quinta-feira (23), foi suspensa após uma manobra da oposição, que conseguiu reprovar o parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, travando a tramitação da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Projeto que prevê empréstimo de R$ 30 milhões gera polêmica na Câmara; veja



Para o prefeito, a obstrução legislativa é prejudicial à cidade e compromete o cronograma de obras. “É um projeto que a gente reputa como muito importante, que prevê um investimento em recuperação asfáltica, em recape de ruas da cidade e na compra de maquinários e caminhões. A proposta acabou sofrendo uma articulação para ser retirado de pauta. É uma pena, porque isso vai atrasar os investimentos que a gente quer fazer com esses R$ 30 milhões, criticou Mota durante inauguração de ponte no Barreiro.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota - Foto: TNOnline Prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota - Foto: TNOnline

Os recursos, pleiteados via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), seriam divididos. Cerca de R$ 15 milhões focariam no recapeamento de bairros como João Paulo, Afonso Camargo, Gramados e Sol Nascente. A outra metade financiaria a renovação da frota pesada, ação classificada como urgente pelo Executivo. “A gente vai ver aí um grande El Niño, um período de muita chuva. A gente precisa de maquinários para atender melhor as estradas rurais”, alertou o prefeito.

Para afastar os temores de endividamento levantados pelos parlamentares de oposição, Rodolfo Mota utilizou a nota do município junto ao Tesouro Nacional para garantir que a cidade possui condições de arcar com o compromisso. “Nós acabamos de receber o Capag A, do Ministério da Fazenda, dizendo que Apucarana é boa pagadora", citou, assinalando que o municípiio pagou na sua gestão R$ 56 milhões em dívidas.