Prefeito convida apucaranenses para consulta sobre segurança pública

O prefeito Junior da Femac está conclamando a população de Apucarana a participar até o dia 3 de dezembro da consulta online para construção do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Paraná (PESPDS 2024-2034). A iniciativa é da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná, com o apoio metodológico do Sistema Fiep.



“Estamos divulgando o link https://observatorios.fiepr.org.br/obsurvey/planosegurancapr para os apucaranenses reponderam a consulta sobre esse importante tema da nossa sociedade que é a segurança. Queremos que Apucarana abrace essa iniciativa do Governo do Estado. É uma consulta abrangente e autoexplicativa. A administração municipal fará sua parte colocando seu time de servidores para responder”, afirma Junior da Femac.

A pesquisa é aplicada em 5 eixos: Criminalidade, Proatividade, Sistema Prisional, Atividades de Emergência e Prevenção e Valorização do Profissional de Segurança Pública. Ao realizar a consulta para construção do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Paraná o Governo do Estado tem como meta fazer do “Paraná um estado onde as pessoas se sintam seguras e os serviços de segurança públicasejam reconhecidos pela efetividade das ações integradas de prevenção, enfrentamento e controle.”

As informações coletadas serão tratadas e consolidadas, exclusivamente pela equipe do Observatório Sistema FIEP, garantindo o anonimato dos participantes. Os resultados serão apresentados de forma agregada sem qualquer identificação individual.

A presidente Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana (Conseg Apucarana), Ana Maria Schmidt, acompanhada do tesoureiro da entidade Nelson Telles do Prado, e do coordenador de segurança junto ao gabinete do prefeito Junior da Femac, Marcos José Facio se reuniu com o prefeito Junior da Femac na tarde de hoje para pedir apoio na divulgação da consulta on-line do Plano Decenal Estadual de Segurança Pública

“A consulta publica on-line traz a possibilidade da participação da população, do controle social desta política pública essencial para todos os paranaenses. Apesar do plano ser em nível de estado, Apucarana será impactada com as decisões. Desta forma quanto mais pessoas puderem participar a pensar o Estado, mais ajudaremos a segurança no nosso município”, afirma Ana Maria.

Responda a consulta até 3 de dezembro pelo link https://observatorios.fiepr.org.br/obsurvey/planosegurancapr

