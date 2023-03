Prefeito comemora recorde de inscritos na fase municipal dos JEP's

Da Redação

Ao todo são quase 1.200 atletas/alunos inscritos

De 30 de março a 6 de abril, em seis praças esportivas e com a disputa de oito modalidades (masculino e feminino), Apucarana sediará a fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição que terá a participação de 21 estabelecimentos de ensino da cidade. Ao todo são quase 1.200 atletas/alunos inscritos.

O prefeito Junior da Femac comemora a realização dos JEP´s. “É uma alegria muito grande ter o recorde de inscritos na nossa fase municipal, que terá a solenidade de abertura no próximo dia 30, às 9 horas, no Ginásio do Lagoão. Para nós é importante que a competição tenha uma disputa sadia e que o evento seja realizado com sucesso”, destaca o prefeito Junior da Femac, que agradece aos diretores, professores, profissionais de educação física e aos colégios públicos e particulares do município.

A fase municipal, com duração de oito dias, acontecerá pelas categorias “A” (15 a 17 anos) e “B” (12 a 14 anos), nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, com atletismo, tênis de mesa e xadrez ocorrendo somente na categoria B.

O prefeito Junior da Femac reforça ainda que os campeões da categoria B na fase municipal se classificam diretamente para a fase final que ocorrerá de 4 a 12 de agosto também em Apucarana. “A fase final chegará a mais de 5 mil pessoas, reunindo competidores de todo o Estado”, frisa o prefeito Junior da Femac.

Na fase municipal dos JEP´s as disputas serão desenvolvidas nos complexos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania, no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, na AABB e no Centro da Juventude Alex Mazaron.

Estão inscritos os colégios Agrícola Manoel Ribas, Alberto Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Evolução, Godomá de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, Padre José de Anchieta, Platão, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Sesi e Vale do Saber.

