Da Redação

Prefeito busca apoio para duplicar trecho da BR-369

A duplicação do trecho urbano da BR-369, da entrada do Núcleo João Paulo I até o encontro da rodovia com o contorno sul, foi tema de audiência nesta segunda-feira, no Palácio Iguaçu. O prefeito tratou desta obra com o secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Conforme explicou o prefeito, o projeto da obra foi licitado e agora está em fase de conclusão. “Nas próximas semanas já vamos estar de posse do projeto finalizado pela empreiteira G2S, de Curitiba. Agora estamos buscando a liberação de R$ 8 milhões junto ao Governo do Estado para viabilizar a obra”, revelou Junior da Femac na conversa com o secretário.

O prefeito ponderou que Apucarana busca modernizar suas entradas e garantir melhor fluxo e segurança no trânsito. “Somos pólo na região centro-norte do Estado e com obras deste porte buscamos também organizar a ocupação urbana e industrial nas saídas para Maringá e Curitiba”, argumentou Junior da Femac, reiterando seu apelo para obter o apoio do Governo do Estado neste projeto.

O secretário Guto Silva se mostrou bastante receptivo em relação ao projeto almejado por Apucarana e se prontificou em apoiar a reivindicação do prefeito Junior da Femac.

De acordo com estudo apresentado pela G2S, duas rotatórias serão implantadas no trecho. Uma está projetada para a entrada principal do Núcleo João Paulo e a segunda junto ao viaduto do bairro, com acesso também ao Parque Industrial Oeste. Está planejado ainda um retorno junto ao quartel do 10º Batalhão da Polícia Militar.

O prefeito Junior da Femac lembrou que constam do projeto de duplicação do trecho urbano da BR-369, o alargamento da pista de rolamento, canteiro central, iluminação de LED, ciclovias, duas rotatórias e um retorno. “São 2,5 quilômetros de melhorias neste trecho da rodovia, que irão garantir melhor mobilidade e segurança, além de valorizar bastante a entrada de Apucarana”, avaliou o prefeito Junior da Femac.

A secretária de obras, engenheira Angela Stoian Penharbel, diz que está acompanhando de perto a evolução do projeto, dando suporte à empresa. “Com relação ao primeiro acesso no Núcleo João Paulo será implantada uma terceira faixa para desaceleração e evitar congestionamentos na futura rotatória. Hoje, neste local, funciona um semáforo de cinco tempos, cuja espera incomoda os usuários da via”, comentou a secretária.