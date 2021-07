Prefeito assina termo de adesão ao MEG-Tr do Governo Federal

Da Redação

Na quarta-feira (28) Apucarana iniciou o processo de implantação do Modelo de Excelência de Gestão de Transferência de Recursos (MEG/Tr). O termo de adesão foi assinado pelo prefeito Junior da Femac, na presença de comitê de gestão recém-nomeado e que irá participar da implantação do sistema. O grupo é integrado por secretários, superintendentes e assessoria técnica e administrativa.

continua após publicidade .

Conforme argumentou o prefeito durante o ato de adesão ao MEG-Tr, “tudo o que estiver ao nosso alcance para aprimorarmos a eficiência na entrega de serviços à população será feito”. Junior da Femac frisou que com mais eficiência e agilidade quem ganha é o cidadão, a partir da melhora dos serviços prestados.

O processo de implantação do Comitê de Gestão do MEG/Tr iniciou com apresentação do modelo aos gestores e secretários municipais, e o decreto de nomeação do grupo de servidores que vai multiplicar o MEG junto ao Poder Executivo.

continua após publicidade .

O MEG é um modelo de excelência em gestão, de padrão internacional, que expressa o entendimento vigente sobre a gestão contemporânea, que visa aumentar a eficiência e a efetividade das ações executadas. O Modelo é atualizado e disseminado pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública, do Governo Federal.