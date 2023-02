Prefeito assina contrato para implantação da rede de esgoto em bairros

Da Redação

O Governo do Paraná, através da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), liberou nesta terça-feira (28/02) ordem de serviço para as obras de implantação da rede de coleta de esgoto do Residencial Interlagos. Com investimento na ordem de R$9,1 milhões, serão executados mais de 28 quilômetros de rede atendendo a cerca de dois mil imóveis e beneficiando ainda o Jardim Veneza, Solar da Toscana e Residencial Bela Suíça, todos na região Sul de Apucarana. A previsão é de que os canteiros de obra iniciem as atividades em 30 dias, gerando 260 empregos diretos e 1,3 mil empregos indiretos.

Além do diretor-comercial da estatal, Elerian “Toco” Zanetti, e do diretor de Novos Negócios, Anderson Lincoln, a solenidade de assinatura do contrato com a empreiteira vencedora da licitação, que aconteceu na sede da Sanepar em Curitiba, contou com a participação do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac e do vice-prefeito Paulo Sérgio Vital. Por videoconferência, também prestigiou o ato o gerente Regional de Apucarana da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi.

No caso do Residencial Interlagos, contextualizou o prefeito, o investimento acaba com uma espera de 25 anos por parte dos moradores. “Mais um compromisso do Governador Ratinho sendo honrado com o município. Investir em saneamento reflete positivamente em todos os indicadores sociais, sobretudo no da saúde, além de gerar maior desenvolvimento econômico e imobiliário para a região beneficiada”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Ele frisa que a partir de 2013, com a gestão do ex-prefeito e atual deputado Federal, Beto Preto, a cobertura predial por rede de esgoto no município teve um crescimento de 350%. “Quando o Beto e eu, como vice-prefeito, assumimos a administração municipal, Apucarana detinha apenas 23% dos imóveis ligados à rede de esgotamento sanitário da Sanepar. Hoje, estamos na ordem de 82% de cobertura e, com estas obras agora autorizadas, vamos elevar a cobertura para aproximadamente 85% dos imóveis da cidade”, comemorou o prefeito de Apucarana, reforçando agradecimentos ao Governador Ratinho Júnior, ao Deputado Beto Preto pela interlocução em favor da obra junto ao governo ainda quando Secretário de Estado da Saúde, e também ao diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile.

O deputado federal Beto Preto, que de Brasília participou do ato via videoconferência, destacou a importância da obra. “É com grande alegria que formalizamos estes investimentos na nossa Apucarana. Estamos chegando perto dos níveis da projeção e das metas do marco do saneamento. Iniciamos este trabalho há alguns anos, quando ainda era prefeito, tendo continuidade pelo prefeito Júnior da Femac. A parceria com a Sanepar, com o olhar social do governo Ratinho Junior, também nos permite formalizar estas obras que atendem uma importante região da cidade, tratando água e esgoto”, afirmou o parlamentar, reforçando que para o avanço na coleta e tratamento de água e esgoto, desde 2013 a Sanepar investiu mais de R$ 250 milhões em Apucarana.

Além da execução de 28 quilômetros de rede coletora que possibilitará a ativação de 2 mil ligações prediais, o investimento na ordem de R$9,1 milhões contempla a construção de uma estação elevatória junto ao Contorno Sul, 1.076,78 metros de linhas de recalque, 3.137,00 metros de interceptores, além de instalações elétricas, mecânicas e de automação. “Com a nova elevatória e a instalação da rede do Interlagos, vamos proceder a interligação da rede do Veneza, ampliando o número de ligações prediais de esgoto no município”, confirma Luiz Carlos Jacovassi, gerente da Regional Apucarana da Sanepar.

Ainda com relação ao Interlagos, Jacovassi lembra que, em 2021, a Sanepar promoveu investimentos no setor de esgotamento sanitário na chamada na parte alta do bairro. Já estão instalados 3.500 mil metros lineares de rede coletora junto à Avenida Cristiano Kussmaul onde o esgoto passou a ser levado por gravidade até a Estação de Tratamento Barra Nova.