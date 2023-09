Prefeito apresenta demandas de Apucarana durante lançamento do PAC

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), foi convidado pela Casa Civil do Governo Federal, por meio do Ministro Rui Costa, e esteve presente no evento de lançamento do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), nesta quarta-feira (27), no Palácio do Planalto, em Brasília. Do ato participaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e todos seus ministros. Do Paraná, Junior da Femac e Chico Brasileiro (PSD), prefeito de Foz do Iguaçu, estiveram como membros da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Na solenidade, Junior da Femac teve oportunidade de conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é Ministro da Indústria e Comércio. “Apresentamos a ele o potencial da nossa indústria e, em especial, do nosso polo de vestuário, o maior do Paraná e um dos mais importantes do Brasil neste segmento. O vice-presidente Alckmin colocou o Ministério da Indústria e Comércio à nossa disposição para ajudar a indústria apucaranense em suas demandas”, informou o prefeito.

Ainda no Palácio do Planalto, Junior da Femac também conversou com o presidente da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), Renato de Souza Correia, sobre o planejamento e expectativa para o novo Minha Casa Minha Vida. O mesmo tema foi tratado com a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano. “Tratei com ela acerca da liberação de mais casas e unidades residenciais para Apucarana”, revelou.

De acordo com ele, os municípios devem apresentar os projetos de seu interesse, por meio do novo PAC, de 9 de outubro a 10 de novembro. “Pretendo me reunir com meu secretariado para avaliar e apresentar alguns projetos prioritários para Apucarana”, anuncia Junior da Femac.

O novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto visa acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

O programa está organizado em Medidas Institucionais e nove Eixos de Investimento: transporte, infraestrutura, cidades sustentáveis, água para todos, inclusão digital, transição e segurança energética, inovação para a indústria da defesa, educação, ciência e tecnologia, e saúde.

O Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. Os investimentos do programa têm compromisso com a transição ecológica, com a neoindustrialização, com o crescimento do País e a geração de empregos de forma sustentável.

Presidente Lula anuncia R$ 65,2 bilhões para investimentos nos municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quarta-feira, o edital Seleções, modalidade do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltada para atender os projetos prioritários apresentados por estados e municípios em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Na primeira etapa, estão previstos R$ 65,2 bilhões em investimentos.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Lula pediu aos gestores dos projetos que contratem trabalhadores locais para tocar as obras do Novo PAC. Um dos principais objetivos do programa é a geração de emprego e renda.

“Vamos contratar as pessoas da cidade, vamos contratar pessoas da comunidade, porque senão uma empresa vai fazer uma obra numa cidade vizinha, leva trabalhadores de outra cidade, e a cidade que está recebendo a obra não consegue gerar nenhum emprego”, disse.

“Quero pedir a compreensão dos prefeitos, dos governadores, dos empresários. Na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam, porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento, gera comércio, a gente faz o dinheiro circular na comunidade. E vou dizer mais: a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, salário e renda”, acrescentou.

