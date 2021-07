Da Redação

Prefeito apresenta avanços tecnológicos em videoconferência

Com a pandemia acelerando a necessidade de inovação nos serviços públicos, as prefeituras do norte paranaense estão intensificando a implantação de soluções que melhorem a eficiência dos serviços prestados à população. Foi o que destacaram prefeitos e gestores em evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) na manhã desta terça-feira (27).

continua após publicidade .

Representantes de mais de 70 Prefeituras participaram do Webinar das Cidades Digitais da Região de Londrina, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, que mostrou como Apucarana, Cambé, Ibiporã e Londrina estão investindo em cidades mais conectadas e inteligentes. “Agora é o momento – acelerado por esta terrível pandemia -, da transformação digital das cidades. Essa é a justificativa deste evento para trazer informações e conhecimentos que possam ajudar na formulação de políticas públicas adequadas na atualidade”, disse o diretor da RCD, José Marinho.

Em Apucarana, o prefeito Junior da Femac citou o aumento na oferta de serviços online e ferramentas na Educação com aulas online via Google Classroom e um aplicativo para usuários do Transporte Público. “Por conta da pandemia tivemos que acelerar algumas ideias que tínhamos”, lembrou o prefeito.

continua após publicidade .

Ele também comentou sobre a economia com a implantação da telefonia digital, alcançando uma redução de 57% nos gastos com telefonia. “Vamos economizar mais de R$300 mil/ano com a troca do sistema analógico para o digital. Outra coisa interessante que colocamos em Apucarana foram as câmeras de segurança. Nós temos 800 câmeras ligadas à Prefeitura. Dessas, temos 203 câmeras digitais 4k que ficam à disposição das forças de segurança. São câmeras que agora colocadas vamos passar para leitura facial”, adianta ele.

“Conseguimos reduzir bastante o número de ocorrências de furtos, roubos e outros delitos na nossa cidade”, completou o prefeito.

O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, ressaltou a importância do uso de dados para gestão das cidades. “Hoje é impensável estar à frente de uma administração que não privilegie e que não coloque foco na tecnologia”, argumentou ele, destacando o investimento em tecnologia para auxiliar no combate à pandemia”, avaliou.

continua após publicidade .

Londrina também se destaca no investimento em soluções para cidade inteligente. Para o diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Roberto Moreira, a inauguração do Centro de Inovação, prevista para o próximo ano, impulsionará ainda mais a oferta de soluções inovadoras.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destacou o trabalho em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação que direcionará as ações de inovação e modernização da cidade.