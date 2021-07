Da Redação

Prefeito anuncia R$250 mil para políticas em prol dos jovens

Nesta segunda-feira (27) a reorganização do Conselho Municipal da Juventude de Apucarana foi tema de uma reunião entre o prefeito Júnior da Femac, o conselheiro Estadual da Juventude, Gustavo Schuindt, e o membro do Conselho Privado de Juventude do Sul do Brasil (Consejuve Brasil) e do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UTFPR Apucarana, Matheus Cardoso.

“O conselho tem um papel muito importante no acompanhamento e na proposição de políticas públicas em todas as áreas: educação, cultura, esporte e lazer, saúde, empregabilidade, e por isso estamos trabalhando para empoderar novamente o Conselho Municipal da Juventude de Apucarana, dando o suporte necessário para que desenvolvam workshops, seminários, enfim, suas atividades com plenitude”, destacou o prefeito Júnior da Femac.

Entre as principais medidas está a destinação de R$250 mil, mediante aprovação dos vereadores, para o orçamento do próximo ano. “Assim como já efetivamos com o Esporte e a Inovação, vamos carrear recursos para dar suporte às iniciativas no setor da juventude”, anunciou o prefeito, salientando que em agosto do ano passado foi aprovada a Lei Municipal nº 047/2020, que atualizou dispositivos da lei que criou o conselho municipal, instituiu a Conferência Municipal e o Fundo Municipal da Juventude. “Nossa administração já realiza uma série de ações voltadas à nossa juventude. Mesmo com a pandemia não deixamos de assistir nossos jovens. Através da reorganização do conselho municipal e da destinação de mais recursos, certamente muitas outras ações serão promovidas no pós-pandemia”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

O suporte da administração municipal às causas da juventude foi elogiado pelo conselheiro estadual da Juventude. “Um aporte financeiro é sempre relevante para o desenvolvimento das atividades de um conselho. A confirmação de que Apucarana está restruturando esta representatividade e vai destinar recursos para subsidiar as ações é algo que realmente motiva”, pontuo Gustavo Schuindt. Também acompanhou a agenda a acadêmica de engenharia têxtil da UTFPR Apucarana, Isabela Numes.

Órgão propositivo e fiscalizador da política da juventude, em Apucarana o Conselho Municipal da Juventude é vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e tem como finalidade ampliar a participação popular nas ações governamentais voltadas à promoção das políticas públicas da juventude.