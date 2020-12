Prefeito anuncia pacote de obras na saúde no valor de R$ 3 milhões - TNOnline

Continua após publicidade

Apucarana investirá, nos próximos meses, R$ 3 milhões em seis obras na área da Saúde. O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac nesta quarta-feira (02/12), após reunião com o setor financeiro e equipe de engenharia. A maior parte dos recursos será investida em Unidades Básicas de Saúde (UBS), visando ampliar a capacidade de atendimento.

O prefeito avaliou nesta quarta-feira (02/12) a disponibilidade de recursos com a secretária da Fazenda, Sueli Pereira, e a situação dos projetos e convênios com a engenheira da Autarquia Municipal de Saúde, Ana Karine Alves Vieira. O prefeito autorizou ainda neste mês de dezembro a conclusão das obras de melhoria e ampliação da UBS Mário Verussa, localizada no Distrito de Correia de Freitas, no valor de R$ 40 mil. “Também daremos prosseguimento nas obras da nova UBS do Adriano Correia, que está na fase de fundação, no valor de R$ 736 mil”, informa Junior da Femac.

Outra obra que recebeu o sinal positivo para conclusão, com investimento de R$ 103 mil, é a reforma e ampliação da UBS Mercedes Moreno, situada na Vila Regina. Já no mês de janeiro iniciarão as obras de ampliação do Centro Infantil Sonho de Criança, localizado ao lado da Autarquia Municipal de Saúde, no valor de R$ 467 mil. “É uma unidade pública de atenção pediátrica que será ampliada para garantir maior conforto aos pacientes e acompanhantes”, salienta Junior da Femac.

Para o início de 2021, o prefeito também autorizou a abertura de processo licitatório para a construção de uma segunda UBS que vai atender a região do Núcleo Habitacional João Paulo. “Como é uma região que tem uma grande população, há a necessidade de uma segunda unidade e que será construída no Jardim Primavera, com investimento de R$ 750 mil”, pontua Junior da Femac.

O prefeito também autorizou a licitação para a reforma e ampliação da UBS Takaiti Myiadi, situada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. “Será uma grande ampliação que vai representar praticamente uma unidade nova para atender essa região da cidade”, observa Junior da Femac, acrescentando que o valor previsto para essa obra será de R$ 900 mil.

O pacote de obras será executado com recursos próprios e também com valores oriundos dos governos estadual e federal. “Serão R$ 1,2 milhão de convênio com o Governo do Estado, R$ 300 mil de recursos federais e o restante – R$ 1,5 milhão – de recursos do próprio Município”, cita Junior da Femac.