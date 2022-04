Da Redação

Prefeito anuncia inscrições para casas do Fariz Gebrim

O prefeito de Apucarana Junior da Femac anunciou através de uma live na noite desta segunda-feira, 14, o prazo de inscrições para o sorteio das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim, que deve começar nesta terça-feira, 15.

continua após publicidade .

"Desde 2015 estamos nessa luta para terminar este conjunto que já vem com escola, cmei , posto de saúde, um local bem completo, feito com recursos do governo federal, comandado pela Caixa Econômica Federal, com participação do governo do estado e da prefeitura", disse o prefeito.

Junior da Femac explicou que a definição para as inscrições e procedimentos para participar do sorteio das casas é feita pela Caixa.

continua após publicidade .

Inscrições

A primeira etapa das inscrições acontece de 15 a 18 de março, das 18h as 21h, em todos os Cras, Centro Social, Centro da Juventude e Centro do Idoso. Haverá plantão no fim de semana, nos dias 19 e 20 de março, das 8h as 17h, no Complexo Esportivo Lagoão.

Critérios

continua após publicidade .

É necessário estar com o cadastro único atualizado, morar há pelo menos 2 anos em Apucarana e não estar com nome negativado.

Documentação

Para a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, cartão com número do NIS, comprovante de residência.

continua após publicidade .

A lista com a divulgação das pessoas com cadastro aprovado está prevista para até o dia 20 de abril. O sorteio online coordenado pela Caixa deve acontecer por volta do dia 30/04.

Aqueles que fizeram inscrição em 2016 devem ir ao Cras para fazer a confirmação. As prestações das casas vão de R$ 80 a R$ 280 reais, dependendo da renda de cada família.