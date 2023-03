Prefeito anuncia força-tarefa para recuperação de estradas; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma motoniveladora nova, adquirida com investimentos de R$ 814 mil, vai reforçar a frota de máquinas da patrulha rural. Ao entregar o equipamento, em ato realizado no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Apucarana, o prefeito Junior da Femac anunciou uma força-tarefa para a recuperação das estradas rurais.

continua após publicidade .

Dentro do planejamento da administração municipal, serão recuperados cerca de 20 pontos críticos que foram bastante danificados com o alto volume de chuvas registrado nos dois primeiros meses do ano.

LEIA MAIS: Apucarana supera média histórica com 341,8 mm de chuva em fevereiro

continua após publicidade .

“Ao longo de março, a previsão é de que ocorram cerca de 150 milímetros de chuva, quantidade considerada normal para essa época do ano. Com esse cenário, estamos fazendo um planejamento para recuperar as estradas, visando garantir o escoamento da produção de grãos e também dos aviários”, frisa Junior da Femac, que esteve acompanhado do vice-prefeito Paulo Vital, e dos secretários municipais de Serviços Públicos, Gestão Pública, Meio Ambiente e Agricultura.

De acordo como secretário de Agricultura, Gerson Canuto, a motoniveladora foi adquirida através de convênio com o governo do Estado. “Foram R$ 773 mil repassados através do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Paraná, enquanto a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 41 mil”, informa Canuto, acrescentando que a máquina dispõe de cabine e ar-condicionado parar gerar maior conforto aos operadores.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News