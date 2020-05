Prefeito alerta: “Uso de máscaras por todos é condição para que o comércio fique aberto”

“Se houver negligência no uso de máscaras poderemos ter que intervir e novamente fechar setores do comércio e de serviços em Apucarana”. O alerta está sendo feito pelo prefeito Junior da Femac, que demonstra preocupação com informações que estão chegando, dando conta do relaxamento no uso de máscaras em alguns bairros da cidade.

Segundo ele, é preciso que os comerciantes do centro e dos bairros fiquem atentos, não permitindo que pessoas entrem nos estabelecimentos sem máscaras. “Também peço atenção redobrada aos donos de bares”, frisa.

O prefeito Junior da Femac pondera que, até aqui foi possível manter em Apucarana números satisfatórios no enfrentamento da pandemia do coronavírus, com 34 casos confirmados, 15 pessoas curadas e apenas e 2 óbitos.

Para isso foram adotadas diversas medidas, tais como a criação do Pronto Atendimento do Coronavírus, orientação e distribuição de máscaras e sabonete líquido para a população, suspensão de atividades nas escolas e CMEIs, e o fechamento temporário do comércio não essencial, que há algumas semanas foi reaberto com critérios especiais.

“Estamos agindo de forma equilibrada e responsável, orientando e buscando proteger a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, também priorizando a manutenção dos empregos. Mas, infelizmente, se constatarmos o descumprimento de importantes normas preventivas e, principalmente, em relação ao uso das máscaras, será necessário intervir e paralisar o funcionamento de alguns setores, diante do risco de aglomeração de pessoas expostas à contaminação pela covid-19”, avalia o prefeito Junior da Femac.