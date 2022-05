Prefeita de Tamarana conhece programas de Apucarana

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), o município de Apucarana recebeu a visita da prefeita de Tamarana, Luzia Harue Suzukawa, acompanhada do diretor de Desenvolvimento, Marco Aurélio da Silva, e da secretária de Saúde, Viviane Granado Barreiro da Silva. Eles estiveram reunidos com o prefeito, Junior da Femac, e com o vice-prefeito, Paulo Vital, com o objetivo de conhecer mais detalhes de programas e ações da Prefeitura de Apucarana.

Junior da Femac destacou que em Apucarana as ações priorizam o atendimento a crianças, idosos e mulheres. “Nas escolas, por exemplo, os pais dos alunos sabem antecipadamente o cardápio da merenda da semana, que fica disponível para consulta no site da Prefeitura. Para o idoso, temos os Programa Viver + 80 que, entre outras ações, oferece a hidroginástica em dois locais com piscina térmica”, ressalta.



No tocante à política de atendimento às mulheres, a prefeita de Tamarana recebeu informações sobre a Rede de Economia Solidária, cursos profissionalizantes ofertados no Centro de Oficinas da Mulher e o Programa de Bem Comigo que entrega mensalmente e de forma gratuita kits de higiene íntima para mulheres e adolescentes.

O turismo, que é um dos potenciais de Tamarana, e a existência de três aldeias indígenas naquele município também foram abordados no encontro. “Tamarana possui belíssimos atrativos naturais como o Salto do Apucaraninha e o turismo é um grande gerador de empregos. Apresentamos à prefeita de Tamarana algumas iniciativas, como os roteiros da Serra de Apucarana onde fica a Vinícola Casa Carnasciali, a Estrada Bela que está em fase final de estruturação e o Espaço das Feiras que recentemente chamou a atenção do governador Ratinho Junior”, ressalta o prefeito de Apucarana.

Junior da Femac também colocou a Prefeitura de Apucarana à disposição para eventuais parcerias, oferecendo a estrutura já consolidada no Município nos programas de implante dentário e de logística reversa com o recolhimento e destinação correta de pneus.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.