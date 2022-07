'Prédio da Onça' ganha novas cores após revitalização; Veja

Da Redação

Depois de 25 anos, a imagem do 'Prédio da Onça', que na verdade se chama Edifício Ariane, localizado na Praça Valmor Santos Giavarina, na área central de Apucarana, ganhou novas cores após passar por revitalização. Em 2015, a pintura foi declarada patrimônio artístico, histórico e cultural da cidade.

A arte de 230 metros quadrados, que traz a imagem de uma onça em meio à mata nativa, foi feita com recursos públicos por um artista mato-grossense e ilustra desde 1997 a parede lateral do condomínio. Na época as cores eram mais vivas, mas com o passar do tempo acabou se apagando.

O responsável pela 'cara' nova da imagem é o artista natural da terrinha, o grafiteiro Zion, que trabalhou no local por quase um mês. Ele venceu uma licitação aberta pela Prefeitura de Apucarana em abril deste ano.

"Esse é um dos maiores painéis culturais do Norte do Paraná. Por isso, contei com outras pessoas para poder trabalhar nesta obra. Foi bem corrido porque começou em maio, um mês chuvoso. Porém, foi muito prazeroso", explica.

Acostumado com spray devido ao grafite, o apucaranense observa que esse foi um trabalho mais complexo, já que utilizou tinta. "Essa pintura foi diferente. Não usei spray. Foi tinta de alta qualidade e depois resina acrílica por cima para impermeabilizar e manter a pintura por mais tempo", acrescenta.

Por ser uma imagem localizada a muitos metros do chão, o artista utilizou equipamentos específicos para esse tipo de pintura. "Usamos plataforma elevatória, cinto de segurança e trava antiqueda. Isso foi bem tranquilo. O que assustava mesmo era o vento, que é típico de nossa cidade", brinca.

Enquanto trabalhava, Zion diz que muitas pessoas paravam para elogiar o processo. "Para muitos, o painel da onça é um ícone e traz muitas lembranças. Foi emocionante ouvir relatos sobre como aquele local é importante e marcante para muitos apucaranenses", relata.

