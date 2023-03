Preços dos combustíveis começam a subir em Apucarana após reoneração

Da Redação

Posto de Apucarana já atualizou preço da gasolina

Com o fim da desoneração dos impostos federais sobre a gasolina e etanol, os preços dos combustíveis começaram a subir nesta quarta-feira (01/03) em alguns estabelecimentos do ramo em Apucarana, norte do Paraná. Conforme o aplicativo Menor Preço, do governo estadual, a gasolina é vendida entre R$ 5,10 e R$ 5,97, enquanto o etanol entre R$ 4,10 e R$ 4,57. Na última sexta-feira (24/02), o custo da gasolina variava entre R$ 5,10 e R$ 5,28, o do etanol entre R$ 4,10 a R$ 4,42, o que demonstra que nem todos os postos reajustaram os preços até a publicação desta reportagem.

Mas segundo o economista Rogério Ribeiro, professor do campus apucaranense Universidade Estadual do Paraná (Unespar), os preços praticados no município já haviam sido reajustados na semana passada sem nenhum motivo aparente, em alguns estabelecimentos.

“Os preços em Apucarana subiram na semana passada sem um motivo aparente. Pode até ser a antecipação da expectativa da reoneração. Daí os revendedores ganham lucros extraordinários até a efetivação da volta dos impostos”, comenta.

Na semana anterior tivemos um aumento, sem nenhum motivo aparente, de R$ 4,98 para R$ 5,22 e os orgãos de defesa dos consumidores ficaram paralisados. Nada fizeram. Nada questionaram.

O impacto de aumento no município é quase três vezes o anunciado pelo governo.



Segue-> — Rogério Ribeiro (@rogerioecn) March 1, 2023

Ribeiro explica que o comportamento dos revendedores é chamado efeito ‘pena’ e ‘foguete’. “Quando há a expectativa de aumento os vendedores já aumentam. Depois fazem os ajustes para modular os preços. E quando o evento é de baixa eles demoram para baixar”, explica.



Em Arapongas, a gasolina é vendida entre R$ 4,99 a R$ 5,99 e o etanol entre R$ 3,87 até R$ 4,59 nesta quarta-feira, segundo Menor Preço.



REONERAÇÃO

A desoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol terminou na última terça-feira (28/02). A medida foi determinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo semestre do ano passado, durante a campanha eleitoral. Após a posse, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou até o final de fevereiro.