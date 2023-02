Preços de determinadas marcas de cerveja ficam mais caros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Heineken anunciou aumento de preços; Ambev ainda não se pronunciou

Os preços das marcas de cerveja da empresa Heineken do Brasil vão ficar mais caros a partir da próxima semana. A Heineken, a Amstel e a Sol são alguns rótulos que terão os preços reajustados. Supermercados, lojas de conveniência, bares e restaurantes de Apucarana já foram comunicados do aumento, que deve girar em torno de 8%.

continua após publicidade .

Juntamente com a Ambev, a Heineken é uma das gigantes do setor. As duas cervejarias dominam cerca de 80% do mercado de cervejas. A Ambev, que reúne em seu portfólio desde marcas como Antarctica, Brahma e Skol até Corona, Beck’s, Stella Artois e Spaten, aumentou seus preços em dezembro de 2022. Por enquanto, a empresa não se manifestou sobre um novo aumento.

Proprietário de uma loja de conveniência em Apucarana, Alexandre Horácio afirma que as empresas justificaram falta de produtos no mercado para explicar o aumento. Ele afirma que os refrigerantes, como a Coca-Cola, também devem ficar mais caros.

continua após publicidade .

Em outras revendas da cidade, muitas cervejas da Heineken estão com estoque reduzido. Os novos lotes já devem vir com aumento de preço. A expectativa é que os reajustes na tabela ocorram a partir da próxima segunda-feira (6).

Siga o TNOnline no Google News