Preço médio do etanol cai 21% em Apucarana

Pessoas que precisam sair de casa devem ter percebido que o preço da gasolina e, principalmente, do etanol, caíram significativamente. O preço médio do etanol caiu 21% nos postos de Apucarana em 30 dias. De acordo com levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o combustível custava em média R$ 2,96 em 4 de abril. Um mês depois, uma pesquisa feita pela Tribuna apontou que o valor passou a ser de R$ 2,34. Em Arapongas, o preço também caiu, chegando a 19% de redução.

De acordo com a pesquisa feita pela Tribuna na última segunda-feira (4), em 20 postos de Apucarana, o preço do etanol foi encontrado custando entre R$ 2,26 e R$ 2,59 o litro. Os valores continuaram neste mesmo patamar ao longo da semana. Em Arapongas, os preços encontrados nos 18 estabelecimentos pesquisados iam de R$ 2,39 a R$ 2,79. Na média, o valor cobrado pelo litro do combustível na cidade era de R$ 2,51, cerca de 19% abaixo da média praticada no mês anterior, que estava em R$ 3,10, de acordo com a ANP.

Para Carmen Lucia Izquierdo Martins, proprietária de posto de combustíveis de Apucarana, a queda nos preços se deve ao excesso de produto no mercado. “Como está tendo muito produto e o governo decidiu desvincular os combustíveis do dólar, mesmo com o dólar em alta, o valor caiu drasticamente, além da sobra do produto, já que as pessoas estão circulando menos nos últimos dias. Estamos comprando mais barato e repassando esse valor ao consumidor”, esclarece.

Gasolina

O preço da gasolina também caiu consideravelmente no período. Em Apucarana, o valor médio no início de abril pelo litro do combustível era de R$ 4,14. Desde então, o valor diminuiu 13,8%, chegando a R$ 3,57, com os postos aplicando preços que variam entre 34,49 e R$ 3,69. Em Arapongas, o recuo foi ainda maior, chegando a 15,2%. No mês passado, o valor médio era de R$ 4,29, mas passou para R$ 3,64 neste início de maio. Atualmente, os preços giram entre R$ 3,39 e R$ 3,84.