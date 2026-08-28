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Preço do gás de cozinha deve subir a partir da próxima terça-feira em Apucarana

Valor do botijão de 13 quilos sofrerá acréscimo impulsionado pelas novas despesas operacionais e de folha de pagamento das revendedoras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Preço do gás de cozinha deve subir a partir da próxima terça-feira em Apucarana
Autor Botijão de gás vai ficar mais caro no Paraná - Foto: Agência Brasil

O custo das revendas de gás de cozinha deve sofrer um aumento a partir da próxima terça-feira (1º) em Apucarana. Com o preço entre R$ 110 e R$ 120 atualmente, o valor do botijão de gás de 13 quilos, o P13, deve subir entre R$ 7,50 e R$ 9 por unidade.

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Segundo comunicado divulgado pelo Sindicato dos Revendedores das Distribuidoras de Gás do Estado do Paraná (Sinregás-PR), o dissídio coletivo da categoria, realizado em setembro, terá impacto direto sobre a folha de pagamento das revendedoras.

O impacto estimado deve ser maior para outros recipientes. No caso do P20, a elevação dos custos varia entre R$ 11,50 e R$ 13,80 por unidade. Já para o P45, utilizado principalmente em estabelecimentos comerciais e condomínios, o aumento estimado fica entre R$ 25,96 e R$ 31,15.

Para Rafael Santos, empresário do setor em Apucarana, o valor do aumento ainda não foi repassado pelo sindicato. "Não foi informado qual vai ser o aumento, mas sabemos que vai ter porque essa alta acontece todos os anos por conta do aumento do salário de quem trabalha nas companhias", disse.

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O empresário, contudo, acredita que o reajuste deve ser menor do que foi divulgado pelo Sinregás. "A gente não tem o valor exato, mas acredito que vai ser no máximo de R$ 4 ou R$ 5", comentou Rafael.

A elevação nos preços reflete uma combinação de fatores que pressiona o caixa das revendedoras, como o encarecimento do produto por parte de engarrafadoras e distribuidoras, além dos novos encargos trabalhistas estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho do comércio.

De acordo com o presidente do Sinregás-PR, Robsonn Angel Alves Carneiro, a soma dessas despesas operacionais com o impacto direto do dissídio de setembro sobre a folha de pagamento consolida a alta de custos no setor logo no início do mês.

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Apucarana Aumento de Preço Gás de cozinha Mercado de Gás Sinregas-PR
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