Preço do diesel sobe 4,38% nos postos de Apucarana

O preço do diesel aumentou 4,38% nos postos de combustíveis de Apucarana nos últimos 30 dias. É o que mostra pesquisa divulgada pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e Procon de Apucarana.



Os dados foram coletados na última segunda-feira (30). O preço do diesel S-10 era vendido neste dia entre R$ 6,59 e R$ 7,29, uma variação de 10,62%.

Por outro lado, a pesquisa apontou queda nos preços dos outros combustíveis na comparação com o levantamento de 29 de abril. Houve queda de 1,15% no valor praticado pelo litro da gasolina comum, 1,51% da gasolina aditivada e de 5,06% no etanol.

A gasolina comum era vendida entre R$ 7,19 e R$ 7,57 (variação de 5,2%); a gasolina aditivada entre R$ 7,39 e R$ 7,89 (variação de 6,7%) e o etanol entre R$ 5,29 e R$ 5,69 (variação de 7,5%).

A pesquisa Unespar/Procon foi realizada em 26 postos de combustíveis de Apucarana na última segunda-feira (30). O levantamento é coordenado pelo professor Acir Bacõn, do curso de economia da Unespar.

ANP

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) também divulgou na segunda-feira (30) a sua pesquisa semanal de preços de combustíveis por município. No Paraná, Apucarana aparece como o preço médio mais alto da gasolina (R$ 7,44) entre todas as 29 cidades de médio e grande portes pesquisadas. O menor preço médio desse combustível no Estado, segundo a pesquisa da ANP, está em Guarapuava (R$ 6,66).