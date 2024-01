Preço do arroz dispara nos supermercados por conta do clima

Quem vai ao supermercado com frequência já percebeu a disparada no preço do arroz. O pacote de 5 kg subiu mais de 35% nos últimos meses, segundo donos de supermercados da cidade ouvidos pelo TNOnline. O produto pode ser encontrado na faixa de R$ 30, segundo pesquisa feita no aplicativo Menor Preço na manhã desta quarta-feira (10). Um dos motivos dessa alta é o clima.

Adriano Nunomura, técnico do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (Seab), de Apucarana, explica que o excesso de chuvas nos meses de outubro e novembro do ano passado atrasaram os trabalhos de plantio e causaram perdas na produção do arroz nas regiões produtoras. “Com essa redução na produção, a tendência é de aumento nos preços, principalmente quando o produto tem demanda contínua como no caso do arroz”, pontua.

Conforme o Índice de Preços Regionais - Alimentos e Bebidas (IPR), calculado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o arroz branco registrou uma das maiores altas no Paraná em 2023, fechando o ano com aumento de 31,84%. O alimento ficou atrás apenas da laranja-pera (41,84%). Outra alta importante foi do tomate (20,56%). Os aumentos observados em laranja e arroz estão relacionados à insuficiência de oferta frente a demanda e ao baixo estoque do cereal.

O cenário brasileiro segue a tendência mundial de aumento de preços desse alimento, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Responsável por 40% do fornecimento global de arroz, a Índia é apontada como a principal vilã para esse quadro, após adotar, em julho do ano passado, restrições às exportações. Por isso, o preço do arroz no mercado mundial atingiu o maior patamar dos últimos 15 anos em 2023.

