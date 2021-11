Da Redação

Preço das passagens cai após 'fim' do pedágio na região

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) determinou a redução da tarifa de ônibus rodoviários e metropolitanos, com o fim dos contratos de pedágio do Paraná, que ocorreu entre sexta-feira (26) e sábado (27). Não haverá cobrança nas praças por pelo menos um ano.

Na região, conforme o vendedor Márcio Rogério Fernandes, da Viação Garcia, a passagem da linha Apucarana/Rolândia, de R$ 5,15 irá para R$ 4,85, ou seja, uma queda de 5,8%, após o fim do pedágio. "É só esse trajeto que é realizado pelo metropolitano e que passa pela praça de pedágio, agora desativada", explica.

Márcio ainda disse que a venda de passagens para o final do ano começa a ganhar força no próximo mês. "Estão boas as vendas e devem melhorar. O destino preferido dos nossos clientes é sem dúvida, o litoral catarinense, Curitiba e São Paulo", conta.

De acordo com o vendedor José Rodrigues de Brito, do Expresso Nordeste, as passagens linhas metropolitanas, como Apucarana/Mandaguari, Jandaia do Sul/Cambira, Marilândia do Sul/Apucarana e Apucarana/Rio Bom não sofreram alterações no valor, pois não passam por pedágios.

"No entanto, as nossas linhas interestaduais e intermunicipais, conforme Brito, devem ter uma queda de R$ 3", acrescenta.

Maior redução no PR

A maior redução da tarifa nas linhas rodoviárias, de acordo com o DER, será de R$ 13,01, no trajeto de Curitiba a Foz do Iguaçu.

Outras reduções serão de Curitiba a Cascavel, de R$ 9,79, a Maringá, de R$ 6,89 e a Londrina, de R$ 5,72. Conforme o DER, as empresas que não cumprirem a determinação serão multadas em até R$ 2 mil.