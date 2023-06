Preço da gasolina sobe com mudanças no ICMS; veja como ficou

A mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina, em vigor desde o último dia 1º, teve efeito direto no preço do combustível nas bombas. No postos de Apucarana, a alta chegou a R$ 0,25 por litro, segundo representantes do setor. No entanto, muitos estabelecimentos estão segurando os valores.



A cobrança do ICMS passou a ser de R$ 1,22 por litro em todo o território nacional. Até então, as alíquotas eram proporcionais ao valor e são definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 20%.

Além dos tributos, outros fatores também exercem influência no preço final cobrado pelos postos de gasolina, tais como os valores de venda nas refinarias, os custos de transporte e as margens de lucro das distribuidoras. Por esta razão, existem variações nas estimativas.

Gerente de um posto de combustível na cidade, Vilson Kozan afirma que o aumento de R$ 0,25 por litro não foi repassado por todos postos. É o caso do estabelecimento em que ele trabalha. “Absorvemos esse custo e ainda não repassamos”, assinala.

Em Apucarana, a gasolina é vendida entre R$ 5,17 e R$ 5,49, segundo pesquisa feita nesta sexta-feira (9) no aplicativo Menor Preço.

Os demais combustíveis não tiveram alteração. O etanol está entre R$ 3,58 e R$ 4,19, enquanto o diesel S10 entre R$ 4,53 a R$ 5,47, também segundo o Menor Preço, que é o aplicativo do governo do Estado que traz os preços praticados dos combustíveis em tempo real.

Em Arapongas, a gasolina pode ser encontrada em R$ 4,50 e R$ 5,29, enquanto o etanol entre R$ 3,49 e R$ 3,99, segundo o Menor Preço.