Preço da gasolina recua R$ 0,20 nos postos de Apucarana

A redução no preço da gasolina para as distribuidoras, que passou a valer na semana passada, começou a refletir no valor praticado nas bombas dos postos de Apucarana. O novo valor praticado pela Petrobras representou um recuo de 2,7% no custo do combustível para o consumidor final.

Há exatamente uma semana, o litro do combustível custava, em média, R$ 7,03, valor que caiu para R$ 6,84, nesta terça-feira (21), conforme consulta no aplicativo Menor Preço.

Ainda segundo informações do mesmo aplicativo, o menor preço da gasolina é R$ 6,69 e o maior R$ 6,99. Até 14 de dezembro, o valor do produto variava entre R$ 6,94 e R$ 7,13.

REAJUSTE DA PRETROBRAS

Na semana passada, a Petrobras anunciou que, a partir de 15 de dezembro o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passaria de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, redução de 3,13% ou de R$ 0,10 por litro.