Preço da gasolina pode variar até 12% em Apucarana; confira valores

Preço da gasolina na cidade pode variar até 12,52%

Pesquisar o preço dos combustíveis em Apucarana pode render uma boa economia para quem pretende encher o tanque. Principalmente em se tratando da gasolina comum, onde o preço na cidade, pode variar até 12,52%, dependendo do posto. É o que revela pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, através do curso de Economia, que realizou o levantamento dos preços dos principais combustíveis vendidos pelos 27 postos de Apucarana.

A pesquisa foi realizada no último dia 03 de julho.

Segundo o estudo, o preço mínimo da gasolina comum praticado na cidade é de R$ 6,39 por litro. O maior preço é de R$ 7,19 por litro. A variação é de 12,52%.

Em relação ao etanol, a variação no preço é de 4,18%, com preço mínimo de R$ 4,79 e máximo de R$ 4,99.

O diesel é vendido na cidade por valores que variam de R$ 6,95 até R$ 7,71, diferença de 10,94%.

Segundo a pesquisa, comparativamente com os dados levantados no último estudo, em 30 de maio, ocorreu queda nos preços médios dos principais combustíveis. No caso da gasolina comum, houve redução de - 1,33% e no caso do etanol, -13,11%. No mesmo período, a pesquisa apontou um aumento no preço médio do diesel S10 de 9,02%.

A variação acumulada dos preços compreendendo as pesquisas realizadas no período de 19 de janeiro de 2022 até 03 de julho do mesmo ano demonstra uma queda de -1,43% no preço da gasolina comum e -10,04% no preço do etanol, praticado na cidade. Mais uma vez, o diesel S10 aparece com um significativo aumento no valor do litro: 41,39% de elevação no período.

Confira a lista dos postos de combustíveis com os referidos preços e a pesquisa completa no anexo:

