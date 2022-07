Preço da gasolina fica abaixo de R$ 6 em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Queda de preços é reflexo do corte de impostos anunciada pelo governo federal nas últimas semanas

O preço da gasolina voltou a cair nos postos de combustíveis no último final de semana. Em Apucarana, a redução chegou até a R$ 0,40 por litro em alguns estabelecimentos do setor, segundo pesquisa realizada pela reportagem nesta segunda-feira (11). Já é possível encontrar a gasolina a menos de R$ 6 na cidade.



continua após publicidade .

A queda de preços é reflexo do corte de impostos anunciada pelo governo federal. A medida envolve o PIS/Cofins, que foi gerado para a gasolina, e a redução de 29% para 18% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esse combustível no Paraná.

Segundo pesquisa realizada no aplicativo Menor Preço, a gasolina é vendida nesta segunda-feira (11) entre R$ 5,97 e R$ 6,69, com preço médio de R$ 6,33. A maioria dos postos da cidade, no entanto, vende o combustível na faixa de R$ 5,99.

continua após publicidade .

Na semana passada, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina em Apucarana chegava a R$ 6,59, com valor mínimo de R$ 6,40 e máximo de R$ 7,19. Desde o anúncio da redução de impostos, o preço da gasolina caiu R$ 1,40 por litro, em média, em Apucarana.

Já o diesel não sofreu alteração. Isso porque a alíquota do ICMS desse combustível já é de 12% no Paraná. Nesta segunda-feira, o diesel é vendido entre R$ 7,19 e R$ 7,80 em Apucarana.

Em virtude da disputa do mercado, o etanol, por outro lado, também está mais barato. Na semana passada, o preço médio estava em R$ 4,89 na cidade, variando entre R$ 4,80 e R$ 4,99. Nesta segunda-feira, esse combustível é vendido entre R$ 4,70 e R$ 5,01.

continua após publicidade .

Gerente de um posto de combustíveis de Apucarana, Geraldo Augusto Pereira afirma que é difícil prever se a queda acumulada de R$ 1,40 nas últimas semanas é consolidada. “A gente não sabe (se vai cair mais). As distribuidoras estão repassando a cada semana valores diferentes. Por isso, é preciso esperar um pouco mais”, diz.

Ele afirma que os consumidores estão mais animados, mas observa que a expectativa agora é pela queda do preço do diesel. “Por enquanto, não houve alteração no diesel. É algo que preocupa e gera reclamações dos clientes”, diz.

ARAPONGAS

Em Arapongas, a queda de preços também foi na faixa de R$ 0,40. No entanto, a gasolina ainda é comercializada acima de R$ 6 na cidade. O preço encontrado nesta segunda-feira no aplicativo Menor Preço gira entre R$ 6,17 e R$ 6,39, um preço médio de R$ 6,28. Na semana passada, o valor praticado pelos estabelecimentos do setor girava entre R$ 6,57 e 6,99, segundo a ANP.

Siga o TNOnline no Google News