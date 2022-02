Da Redação

Preço da cesta básica volta a subir em Apucarana; confira

O preço da cesta básica voltou a subir em Apucarana. Entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro, a compra dos 13 itens ficou 6,47% mais cara, passando dos R$ 569,20 para R$ 606,04, uma diferença de R$ 37,04. O levantamento é do Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) com base nos preços praticados em supermercados da cidade.

Dos 13 itens, dez encareceram na passagem entre dezembro e janeiro. As maiores altas, entretanto, foram registradas no preço da batata, que aumentou 38,94%, seguida do tomate (23,88%) e banana prata (11,06%). Pão francês (5,28%), carne bovina (4,43%), café em pó (2,04%), óleo de soja (1,36%), feijão (1,25%) e a manteiga (0,06%) também ficaram mais caros. Os itens que apresentaram reduções de preços foram o arroz (-1,35%) e o açúcar cristal (-0,37%). O preço da farinha de mandioca se manteve estável.

A pesquisa também é feita no município de Arapongas, onde a alta foi maior: 7,50%. No município, a compra passou de R$ 612,06 em dezembro para R$ 657,98 em janeiro. Dos 13 itens, doze registraram alta. Os itens que tiveram aumentos de preços foram a banana prata, que ficou 28,09% mais cara, seguida do tomate (27,84%) e batata (19,20%).

Feijão (4,73%), café em pó (4,11%), carne bovina (3,27%), manteiga (2,87%), arroz (2,56%), farinha de mandioca (2,45%), leite (1,41%), açúcar (1,36%) e óleo de soja (0,13%) também encareceram. O único item com queda de preços foi o pão francês, com leve queda de 0,03%.