Da Redação

Preço da cesta básica varia 27,4% em Apucarana, diz pesquisa

Pesquisar preços garante economia na compra. É isso que comprova uma pesquisa realizada pelo campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) em parceria com o Procon, que apontou que o valor da cesta básica em Apucarana apresenta variação de 27,4% entre os valores mínimos e máximos em 56 itens entre alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza. Os itens, de mesma marca, foram pesquisados em seis supermercados da cidade.

continua após publicidade .

Entre os preços máximos R$ 544,10 e mínimos R$ 426,92, a diferença da cesta alcança R$ 117,18. A pesquisa, coordenada pelo professor Acir Bâcon, do Projeto de Extensão Pesquisa de Preços da Cesta Básica e de Combustíveis do Colegiado do curso de Economia, foi realizada no dia 20 de novembro. “Para que o consumidor tenha uma idEia, a diferença nos preços mínimos é de 27,4%, e com a totalização do preço médio – R$ 489,34 – está em 14,62%”, explica o professor.

Em alguns produtos pesquisados, a diferença de preços ultrapassou 50%.

continua após publicidade .

O produto com maior variação de preços foi creme dental CloseUp Red 90 gramas, encontrado por R$ 2,49 a R$ 4,69, uma diferença de 84,3%. A pesquisa também apontou diferenças de preços de 76,3% no creme dental Sorriso Super Refres, 90 gramas. Em relação a produtos sem marca específica, uma das maiores variações está no preço do quilo do frango resfriado, comercializado entre R$ 7,99 e R$ 12,55, uma diferença de 57,1%.

O coordenador do Procon Apucarana, advogado José Carlos Balan, entende que a pesquisa da Unespar/Fecea traz um parâmetro para o próprio consumidor, que antes de realizar suas compras terá em mãos um retrato dos preços praticados entre os principais supermercados instalados na cidade, possibilitado, inclusive, um controle de gastos no orçamento familiar.