Apucarana

Precisando de emprego? Apucarana oferta mais de 600 vagas

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Precisando de emprego? Apucarana oferta mais de 600 vagas
fonte: Agência Brasil
Precisando de emprego? Apucarana oferta mais de 600 vagas

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 666 vagas de emprego nesta quinta-feira (28). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Confira:

VAGAS MASTER JOBS
ANALISTA DE TI1
ANALISTA DE MARKETING1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
ASSISTENTE SOCIAL1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
DESENHISTA INDUSTRIAL (DESGINER GRÁFICO)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENGENHEIRO CIVIL1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
VAGAS DIVERSAS
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA 6
ALMOXARIFE 2
ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
ASSISTENTE COMERCIAL (CONFECÇÕES)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPRESA DE ALIMENTO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 4
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
AUXILIAR FISCAL 1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MONTADOR DE VIDROS 1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE ÓTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALUMÍNIOS)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE TUTORA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
ATENDENTE BALCONISTA3
BABÁ (CUIDADORA DE CRIANÇA)1
CAMAREIRA 1
CARREGADOR (EM ARMAZÉM)1
COMPRADOR (FARMÁCIA)1
CONFECCIONADOR DE CARIMBOS1
COORDENADOR DE CRÉDITO1
CHEFE DE PISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
DESENHISTA PROJETISTA 2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETRICISTA INDUSTRIAL 2
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE SEÇÃO 1
ENGENHEIRO CIVIL1
ENCARREGADOR DE USINAGEM1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
FATURISTA (AVIAMENTOS)1
FATURISTA (LOJA DE PEÇA AUTOMATIVA)1
FARMACÊUTICO2
FAQUEIRO (CORTADOR DE CARNE)1
FISCAL DE PISO 1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
MARCENEIRO3
MECÂNICO4
MECÂNICO (MOTOS)1
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)1
MECÂNICO INDUSTRIAL 4
MECÂNICO MONTADOR1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MENSALISTA3
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1
MONTADOR INDUSTRIAL 1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)2
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) 1
MOTORISTA ENTREGADOR  (CNH A) (FARMÁCIA)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D e E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO6
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH AB)1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS2
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
OPERADOR DE MÁQUINA DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA (MÁSCARA)5
PEDREIRO3
PREPARADOR DE TINTAS1
PROJETISTA 1
PROGRAMADOR 1
PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINGEM1
OPERADOR DE CNC1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO) 2
OPERADOR DE ESTRUTURA METÁLICA3
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS4
RECEPCIONISTA3
SECRETÁRIA1
SERVIÇOS GERAIS4
SERRALHEIRO1
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS) 1
SERVENTE DE PEDREIRO2
SUBGERENTE  DE LOJA1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA NOTURNO2
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA 4
  
 
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
AÇOUGUEIRO1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA 1
AUXILIAR DE LANCHONETE 4
AUXILIAR DE COZINHA6
CHAPISTA (LANCHES)6
CHURRASQUEIRO 1
COZINHEIRO2
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA1
 
VAGAS EM SUPERMERCADO
AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
ANALISTA DE CRÉDITO1
ASSISTENTE DE LOJA 1
BALCONISTA DE PADARIA 2
BALCONISTA DE AÇOUGUE3
CONFEITEIRO(A)2
EMPACOTADOR2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
MOTORISTA ENTREGADOR1
OPERADOR DE CAIXA 15
RECEPCIONISTA2
REPOSITOR2
ZELADORA 5
  
 
VAGAS NO COMÉRCIO
AUXILIAR DE CRÉDITO1
ATENDENTE DE LOJA 1
ASSISTENTE DE LOJA 2
ASSISTENTE DE VENDAS (BALAS)1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)8
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
BALCONISTA (IMOBILIÁRIA) 1
BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)1
CONSULTOR COMERCIAL1
CONSULTOR DE VENDAS1
CONSULTOR FINANCEIRO E MARKETING (AUXILIAR FINANCEIRO)10
GERENTE E-COMMERCE1
GERENTE DE LOJA 1
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR INTERNO (ASS. COMERCIAL)1
VENDEDOR INTERNO 8
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA (LOJA DE MÓVEIS)1
VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)2
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADE)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMERCE 1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) 1
VENDEDOR E-COMMERCE1
VENDEDOR(A) PORTA A PORTA (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)15
VENDEDOR PRACISTA 1
  
 
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)2
  
 
****DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**** 
ARTE FINALISTA4
ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)17
AUXILIAR DE BORDADO7
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE 7
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)1
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA 3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)4
CORTADOR DE JEANS1
CORTADOR2
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA EM SÉRIE59
DESENHISTA (BONÉ)1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA7
MODELO FOTOGRÁFICO1
OPERADOR DE BORDADO19
PASSADOR DE BONÉ1
PASSADEIRA DE JEANS1
PREGADEIRA DE BICO1
TIRADEIRA DE LINHA1
  
VAGAS ESTÁGIO NA PREFEITURA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO100
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE25
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA25