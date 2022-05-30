Precisando de emprego? Apucarana oferta mais de 400 vagas

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 412 vagas de emprego nesta segunda-feira (30). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Confira:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE PCP
|2
|ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL
|1
|CONTADOR
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|FARMACÊUTICO
|4
|GERENTE E-COMMERCE
|1
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|ADMINISTRADOR DE MATERIAIS
|1
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|3
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|2
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|11
|ALMOXARIFE
|3
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|3
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|10
|ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)
|1
|ATENDIMENTO/ VENDAS
|8
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|8
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO
|2
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|16
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|8
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)
|1
|BORRACHEIRO
|2
|CALDEIRISTA (noturno)
|1
|CORTADOR DE CARNE
|1
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|CHEFE DE PISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|5
|ENCARREGADO DE USINAGEM
|1
|ESTAGIÁRIO DE DIREITO
|3
|FORNEIRO DE FUNDIÇÃO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|GUINCHEIRO
|1
|INSPETOR DE QUALIDADE
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO
|4
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|2
|MODELO FOTOGRÁFICO
|1
|MONTADOR (METALÚRGICA)
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|1
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA (CNH C, D ou E)
|5
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|8
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)
|1
|MOTORISTA/MONITOR (CNH B)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|7
|OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|2
|OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
|10
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|OPERADOR PRENSADOR DE COUROS
|1
|OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS
|1
|PORTEIRO
|1
|PORTEIRO (ESCALA 12X36)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SERRALHEIRO
|1
|SOLDADOR (sem experiência)
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|TAPECEIRO
|1
|TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADOR
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|7
|VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)
|1
|VIGIA (Freelancer)
|8
|VIGIA NOTURNO
|1
|VISTORIADOR DE ALARMES
|1
|ZELADOR (A)
|5
|****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****
|Quantidade
|ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO
|2
|CARPINTEIRO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|PEDREIRO
|1
|PINTOR
|1
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|4
|COZINHEIRO (A)
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|2
|ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)
|1
|BALCONISTA (LOJA DE PEÇAS)
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)
|1
|ESTOQUISTA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|TELEVENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|12
|VENDEDOR (A) (CNH B)
|1
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VENDEDOR PRACISTA
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)
|1
|AUXILIAR DE LOJA (PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
|8
|CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)
|1
|**OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|3
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO
|7
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|9
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|BORDADOR
|2
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA
|2
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|25
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|GERENTE DE PRODUÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|3
|MECÂNICO DE MÁQUINA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|10
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1