Apucarana

Precisa de emprego? Agência de Apucarana oferta 505 vagas

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Precisa de emprego? Agência de Apucarana oferta 505 vagas
fonte: Divulgação
Precisa de emprego? Agência de Apucarana oferta 505 vagas

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 505 vagas de emprego nesta sexta-feira (15). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. Confira a lista de emprego abaixo.

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

continua após publicidade
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
PINTOR DE MÓVEIS1
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ANALISTA FISCAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ANALISTA DE MARKETING2
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS4
APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)3
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE CABELEIREIRO1
AUXILIAR ODONTOLÓGICA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (LOJA DE MOTOPEÇAS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR COMERCIAL DE TUTOR1
AUXILIAR COMERCIAL EXTERNO1
AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DE ABATE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RECEPÇÃO DE ANIMAIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (FERRAMENTAS ELÉTRICAS) (CNH AB)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL (EMPRESA DE TECNOLOGIA)1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)1
AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (ALARMES) (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CAMAREIRA1
CASEIRO (CASAL)1
COBRADOR EXTERNO (PLANOS ODONTOLÓGICOS) (CNH A)1
COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)1
COLADOR (ESTOFADOS) (EM ARAPONGAS)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DIARISTA2
ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
ENCANADOR PREDIAL (EM ITAPEMA)2
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ESTAGIÁRIO(A) (EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)1
ESTETICISTA1
ENTREGADOR (CASA DE CARNES) (CNH A)1
ESTOQUISTA1
FARMACÊUTICO(A)2
FATURISTA1
FISCAL DE PISO1
INSPETOR / ANALISTA DE QUALIDADE1
ASSISTENTE DE QUALIDADE1
LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)1
MARCENEIRO5
MECÂNICO AUTOMOTIVO4
MECÂNICO INDUSTRIAL3
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MESTRE DE OBRAS1
MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRODUTOS QUÍMICOS)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) (CNH D, E)3
MOTORISTA ENTREGADOR (LOJA DE TINTAS) (CNH AB)1
AGENTE DE REGISTROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)1
SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)1
SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)2
OPERADOR DE AGLUTINADOS DE PLÁSTICOS1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)1
OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)2
OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE EXTRUSORA2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)5
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)2
OPERADOR DE MÁQUINAS (AVIAMENTOS)1
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PINTOR DE VEÍCULOS1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PORTEIRO (EM INDÚSTRIA)1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
RECEPCIONISTA (EM INDÚSTRIA)1
RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)1
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE LIMPEZA2
SOLDADOR (EM CIANORTE)1
SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
SOLDADOR (EM METALÚRGICA)1
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)1
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)2
TRABALHADOR RURAL1
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TELEFONISTA1
TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)1
TRATORISTA (CNH E)1
VETERINÁRIO(A)1
ZELADOR(A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)10
CARPINTEIRO20
PEDREIRO5
SERVENTE DE PEDREIRO21
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE (CAFETERIA)1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE EM RESTAURANTE1
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALIMENTOS)1
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)2
CONFEITEIRA2
COZINHEIRO(A) (SHOPPING)1
COZINHEIRA1
ENTREGADOR (LANCHES) (CNH A)1
GARÇOM / GARÇONETE5
MANIPULADORA DE FRIOS1
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO(A)1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA10
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)6
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)2
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE COMERCIAL3
CONSULTORA DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (CNH B)1
VENDEDOR DE ACESSÓRIOS (VEÍCULOS)1
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
REFILIADOR DE CLIENTES1
OPERADOR(A) DE TELEVENDAS1
VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE JEANS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PAPELARIA E INFORMÁTICA)2
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS)1
VENDEDORA INTERNA (PLANOS DE SAÚDE)4
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)4
VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)3
VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)3
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ELETRICISTA1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)12
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE BORDADO1
AUXILIAR DE IMPRESSÃO4
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO3
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS DE COURO)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE17
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS3
COSTUREIRA DE JEANS1
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA4
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
LAVADOR DE TELAS SILK1
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1
RISCADOR DE ROUPAS1