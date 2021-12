Da Redação

Pré-Aprendiz de Apucarana abre 120 vagas para 2022

A prefeitura de Apucarana, por meio do Centro de Qualificação Total, firmou nesta terça-feira (7) nova parceria com o SESC para oferta 120 vagas dentro do Programa Municipal Pré-Aprendiz, em 2022. A oportunidade é aberta para jovens que estudam entre o 6º ano e o ensino médio, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho.

As inscrições serão realizadas em fevereiro e as aulas começam em março. Os jovens interessados, no entanto, podem obter informações mais detalhadas do programa no SESC e no Centro de Qualificação Total, na Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América, telefone 3426-7241.

O curso vai envolver conteúdo de português e matemática e aulas de informática para o mercado de trabalho, além de atividades esportivas. “Vamos preparar esses jovens para entrar no mercado de trabalho. Além de proporcionar uma formação diferenciada, o programa também faz o encaminhamento para as empresas, garantindo a oportunidade do primeiro emprego”, informa o prefeito Junior da Femac.

O Programa Municipal Pré-Aprendiz entra no sétimo ano em 2022, com uma média anual de 100 alunos. A assinatura pelo prefeito Junior da Femac da parceria para o novo ano do Pré-Aprendiz, hoje no gabinete municipal, teve a participação do gerente do SESC em Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno; dos técnicos de atividades do SESC, Graziela Navas e Juliano Moro Gabardo; do secretário municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope; do diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas; e do coordenador do Centro de Qualificação Total, Dorival Miguel da Silva.