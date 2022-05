Prazo para tirar o título de eleitor termina nesta quarta

Da Redação

O prazo para regularizar a situação na Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira (4) em Apucarana e em todo o Brasil. A data também é limite para adolescentes tirarem o primeiro título de eleitor.

Quem não solicitar a primeira via do título ou a regularização do documento cancelado até esta quarta não poderá votar nas Eleições 2022, além de outras penalidades. A emissão do título e alterações no documento só voltam a estar disponíveis no dia 8 de novembro, quando o cadastro for reaberto.

Os Apucaranenses que deixaram para última hora podem ir ao Fórum Eleitoral de Apucarana, localizado na Rua Urânio, na Vila São Carlos, região do Parque Jaboti, que funciona em horário especial das 9h às 18h.

Lembrando que todo o procedimento também pode ser feito pela internet.